Inmobiliario Rural: la UCR fustigó al oficialismo por el diferimiento

El impacto de las actualizaciones impositivas en Córdoba generó un intenso debate entre la oposición y el oficialismo. La UCR calificó de "impuestazo" los incrementos que, según el oficialismo, no superan el 172%. Sin embargo, Matías Dvozdenovich, presidente del bloque radical, sostuvo a Cadena 3 que "el Gobierno miente cuando dice que el máximo es del 170%".

El legislador argumentó que en la "pampa gringa cordobesa", el inmobiliario urbano alcanza aumentos de hasta el 2000%. "Tenemos desde 300, 600 y más los porcentajes", señaló a Cadena 3.

Además, cuestionó la fórmula utilizada por el ministro de Finanzas, Acosta, para calcular estos aumentos, considerándola "casi anticonstitucional".

Dvozdenovich enfatizó que el diferimiento de pagos "no sirve de nada" y planteó la inquietud sobre cómo los ciudadanos podrán afrontar los incrementos. En esta línea, también criticó la falta de claridad en las explicaciones del gobierno respecto a los cálculos de los aumentos.

Para Dvozdenovich es "mentira" que solo 18.000 cordobeses tienen aumentos superiores al 172,5%. "No conozco a nadie que tenga el 170%", afirmó, y añadió que "la excusa del gobierno es insostenible".

"Esto ha superado todos los porcentajes habido por haber", planteó. "El 170%, cuando lo compara con el año anterior, claramente la gente se da cuenta. Sabe multiplicar. Esto no es difícil, pero acá lo que el gobierno no entiende es que en esta época, como está la situación, el esfuerzo que viene haciendo la gente no solo aumenta el inmobiliario urbano, el inmobiliario rural no baja del 300%", cuestionó.

"El diferimiento no le sirve para nada a nadie, ni a los vecinos de Córdoba, ni a los productores rurales, entonces es todo arriba del 300%, imposible de pagar", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá