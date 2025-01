Impuesto inmobiliario en Córdoba: aseguran que "no hay lógica" en los aumentos

Lucas Péndola, presidente del Colegio Inmobiliario de Córdoba, expresó su preocupación por los recientes aumentos en el impuesto de Rentas que afectan a los propietarios e inquilinos en la provincia. "Cuando nos llegaron estas nuevas evaluaciones del cedulón de rentas nos sorprendió a todos", comenta Péndola, quien representa a unos 3.800 matriculados.

En diálogo con Cadena 3 detalló que los incrementos en los impuestos son desproporcionados, carecen de lógica y tendrán efectos colaterales para el sector. "Estamos viendo que en propiedades similares aumenta uno un 150% y la misma propiedad un 200%", señaló. En un primer relevamiento, se observaron aumentos de hasta el 228% en Mendiolaza, 120% en Unquillo, 124% en Villa Allende, 146% en Salsipuedes y hasta 350% en la ciudad de Córdoba.

Péndola advierte que estos aumentos impactan directamente en el mercado de alquileres. "Estamos muy preocupados por lo que puede suceder porque estábamos viendo que tenemos propiedades que hoy están disponibles y ya los dueños nos están llamando para que traslademos este aumento a que lo pague el inquilino", explicó. Esto podría llevar a que los inquilinos negocien precios más bajos, afectando el sector aún más.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ejemplos concretos ilustran la magnitud de los aumentos: un departamento de un dormitorio en Nueva Córdoba pasó de $15.000 a $45.000, mientras que un PH en Boulevard Chacabuco aumentó de $4.680 a $21.000. "Los aumentos han sido considerables. Recibimos quejas no solo de nuestros matriculados, sino también de nuestros clientes, propietarios e inquilinos", añadió Péndola.

En cuanto a la posibilidad de revertir estos aumentos, Péndola mencionó que como institución van a solicitar una reunión con las autoridades de Rentas. "Nuestra expectativa es que se revea este aumento que han tenido todos los inmuebles a nivel provincial", afirmó. Destacó que el sector inmobiliario ha estado en proceso de normalización tras la ley de alquileres que había afectado el mercado. "Vemos que va a tener efectos colaterales, venimos de un 2024 donde el mercado se normalizó, salíamos de la ley de alquileres que había dañado, estábamos entrando a una normalidad, y empezamos el 2025 con este cachetazo que sin dudas va a traer efectos para el sector", alertó.

Respecto a las respuestas oficiales que algunos contribuyentes han recibido, Péndola aclaró que los casos que menciona son de viviendas habitadas. "Estos casos que estoy contando son de viviendas habitadas, son de viviendas edificadas habitadas, gente viviendo en cada una de estas viviendas", subrayó. Aunque la ley impositiva actual no establece topes, el aumento indiscriminado genera preocupación en el sector.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Sabemos que venimos de años en los cuales el impuesto había quedado muy desfasado con respecto a los precios reales de las propiedades. En 2020-2021 este impuesto no se había tocado, ya en 2022 sí", recordó, y señaló: "Creemos que lo que está intentando hacer Rentas es que el impuesto quede lo más cercano al precio real de estas propiedades". No obstante remarcó que "el aumento ha sido indiscriminado, o por lo menos debería haber sido planteado de otra forma, escalonado, para no pasar de pagar en algunos casos hasta un 350% más".

Entrevista de Miguel Clariá