El impuestazo de Passerini: todos calladitos y a pagar

Adrián Simioni

¡Albricias! La Municipalidad de Córdoba anunció a través de un comunicado este fin de semana que ya están disponibles en su portal tributario los cedulones para que paguemos las mal llamadas tasas –porque en realidad son impuestos- inmobiliarias y automotor.

El comunicado está escrito en forma ambigua y vaga porque tiene que tratar de disimular un elefante.

¿Cuál es el elefante? Que, año contra año, el inmobiliario aumenta en promedio 163 por ciento. Mientras la inflación del año pasado fue 118%. O sea que, visto así, crudo y desnudo, es un brutal aumento de la presión impositiva.

¿Por qué semejante impuestazo? Bueno, porque el año pasado, para que la inflación no le licuara el inmobiliario, la Muni, igual que la Provincia, indexó el impuesto. Pero no lo indexó a la inflación, sino a los salarios en blanco, al Ripte, que es elaborado por Indec.

Y resulta que, en los últimos 12 meses para los que está medido el Ripte, los salarios han subido mucho más que la inflación del 2024.

El tema tiene muchísimas aristas, todas muy calientes.

Una, es por la cantidad y calidad de los servicios que brinda la Muni a cambio de semejantes impuestazos. Desde noviembre a enero, por ejemplo, los servicios estuvieron constantemente interrumpidos por los paros encubiertos como asambleas que hace el Suoem, pese a que consiguió fuertes aumentos, porque además exige efectivizaciones y ascensos. Tres meses sacando turnos para la nada nos tuvieron a los vecinos.

El otro punto es que los impuestos se indexen, sea a la inflación, a los salarios o lo que sea. Para entenderlo: la inflación ocurre cuando el Estado emite para cubrir su déficit. Y ese debería ser el remedio del déficit: la inflación debería licuar los gastos del municipio. Así con la inflación sube automáticamente la recaudación de la tasa de Comercio e Industria y la Coparticipación, y, si el gasto no sube, llega un punto en que deja de haber déficit. Pero si al gasto lo siguen subiendo –por ejemplo subiendo sueldos municipales- entonces tienen que indexar todos los impuestos, incluido el inmobiliario. Entonces el gasto no baja y la presión impositiva sigue aumentando y el Estado sigue teniendo el mismo peso que antes. Indexar los impuestos es una señal de que el gobierno, en este caso Passerini, no quiere bajar el gasto, quiere seguir en Narnia, gastando igual que siempre, con el Estado grandote y deficitario.

Otra cuestión espinosa: atar el impuesto inmobiliario a los sueldos en blanco puede servir a quienes son empleados en blanco. Pero 40% de la población está en negro. Mucha gente no es empleada sino cuentapropista, emprendedor, empresaria. Quedan afuera de todo esto.

Otra luz roja: todo indica que este año pasará lo mismo si los salarios, como parece, vuelven a ganarle a la inflación, porque se aplica la misma lógica.

Passerini podría dar una explicación. El Ripte sube mucho más que la inflación porque en la inflación 2024 no entra la inflación de diciembre de 2023, que fue de 25,5 por ciento y que no entra en la actualización del inmobiliario. Si fuera así la inflación anual sería 165%, dos puntos más alta de lo que subirá el inmobiliario subiendo.

Pero Passerini no quiere levantar holas. Quisimos hablar con algún funcionario municipal para que lo explicara. Pero la respuesta fue: “Por el momento no tenemos vocero”. Cuando le insistimos en que el impuestazo nos parece importante la respuesta fue: “Sabemos que hablar de incrementos no es dar buenas noticias”. O sea que al intendente le gusta hablar sólo de cosas lindas. A los impuestazos lo cocinan con un comunicado para que pase lo más desapercibido posible. Quieren que paguemos el impuestazo calladitos y que nadie los moleste.