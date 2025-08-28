Estafas en Apross: aseguran que las pruebas no fueron afectadas por el incendio

El abogado y apoderado de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), Justiniano Martínez, habló sobre las investigaciones en curso relacionadas con el incendio en las oficinas de la obra social y sobre la presunta estafa en perjuicio de la institución. El apoderado aclaró aspectos clave de ambos casos, desmintió rumores y destacó el avance de las investigaciones.

Sobre el incendio del 18 de abril, Martínez dijo a Cadena 3 que "no es cierto" que no existan informes sobre su origen, como se especuló. "A los 10 días o menos del incendio, Bomberos realizó un informe que descartó la intencionalidad, determinando que el fuego se originó por un problema eléctrico en un plafón de luces LED", afirmó. Este primer peritaje fue corroborado por otro realizado por la Fiscalía, y actualmente se lleva a cabo un tercer peritaje para evaluar la calidad de los materiales de los plafones y determinar posibles responsabilidades civiles o económicas del fabricante o proveedor.

En relación con la investigación por estafas millonarias, Martínez subrayó que desde el directorio de Apross se informó desde el inicio que las pruebas vinculadas a la causa penal, que lleva cuatro años en curso, no fueron afectadas por el incendio. "Se dijo desde el principio que los elementos de la investigación estaban preservados. La Fiscalía ratificó que no hay constancia de pérdida o afectación de pruebas", aseguró. Como evidencia de ello, destacó que tras el incendio la causa avanzó con 46 detenciones, nuevas imputaciones y prisiones preventivas, lo que demuestra que no hubo impacto en la investigación.

Respecto al robo de dos computadoras portátiles, un termo y un mate durante la clausura del edificio tras el incendio, Martínez explicó que ocurrió mientras el lugar estaba custodiado por la Justicia. Según las investigaciones, los autores podrían ser personas en situación de calle que aprovecharon un descuido en la vigilancia. "Una de las computadoras estaba fuera de servicio y la otra contenía información sobre personal, como asistencias y horas extras, que está respaldada en el sistema central de Apross. Este robo no afectó el funcionamiento ni la información relevante de la institución", afirmó.

Consultado sobre la falta de información hacia la oposición, que ha solicitado informes especialmente al bloque del Frente Cívico, Martínez señaló que los pedidos se dirigieron a las fiscalías y no a la presidencia de Apross o al Ministerio de Salud. "Desde el directorio de Apross se informó inmediatamente al Ministerio de Salud y a los estamentos gubernamentales correspondientes. Sin embargo, las fiscalías no siempre pueden brindar información completa debido al secreto de sumario en las causas penales", explicó, descartando cualquier intención de ocultar datos.

Martínez también reconoció que las especulaciones tienen "connotaciones políticas", pero insistió en que Apross actuó con transparencia y que la información está disponible para las partes involucradas en las causas judiciales. "La oposición está en su derecho de pedir claridad, pero los informes solicitados fueron dirigidos a las fiscalías, no a nosotros directamente", concluyó.

La investigación sobre el incendio y la estafa continúa, con la fiscalía a cargo de Celeste Blasco coordinando peritajes adicionales, incluyendo la participación de universidades como la UTN y la Universidad Nacional de Río Cuarto, para determinar con precisión las causas del siniestro.

Entrevista de Miguel Clariá.