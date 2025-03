El Indec anuncia hoy la inflación de febrero: analistas esperan que ronde el 2%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este viernes por la tarde la inflación de febrero.

En enero, el IPC subió un 2,2% y se espera que continúe en la misma línea. El Gobierno nacional y los analistas privados esperan que el dato del segundo mes del año se ubique cerca del 2%.

El economista Salvador Vitelli explicó a Cadena 3 que "en términos de estimaciones están rondando el 2,3% y 2,4%. Algunas consultoras midieron 2,2%". Este incremento se atribuye principalmente a los aumentos en los precios de la carne.

Vitelli también mencionó que, aunque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reportó una inflación del 2,1%, se anticipa que el índice nacional superará esa cifra debido a los aumentos de febrero. "Creemos que la nacional va a dar algo por encima de eso, en torno a 2,4", indicó.

A pesar de que la inflación sigue siendo alta en comparación con otros países, Vitelli consideró que podría haber una tendencia a la baja en los próximos meses. "Sigue siendo un número alto comparado con inflaciones del mundo, pero es una tendencia que puede llegar a dar a la baja en los meses siguientes".

El Gobierno busca reducir la inflación mediante un plan que incluye una devaluación controlada. "El plan del gobierno es estrictamente intentar bajar la inflación lo máximo posible", indica Vitelli, añadiendo que la devaluación se ajustó a un ritmo del 1% mensual.

Sin embargo, las proyecciones para los próximos meses no serían optimistas, ya que el mercado no espera una disminución significativa de la inflación hasta mayo. "El mercado para inflaciones de febrero, marzo y abril no espera demasiadas bajas", concluyó el economista.

Informe de Guillermo López.