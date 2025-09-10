Echevarría: "La Legislatura se usa como un impulso a la campaña del PJ cordobés"

La legisladora del MST en el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría, habló sobre la situación de la Legislatura de Córdoba, poniendo el foco en la cantidad de asesores por legislador y la falta de seriedad en el tratamiento de los temas legislativos. Según datos oficiales, la Legislatura cuenta con 1.046 contratados para 70 legisladores, lo que resulta en un promedio de 14 empleados por cada integrante del cuerpo.

Echevarría destacó la diversidad de roles que cumplen los asesores, desde profesionales como contadores o abogados que trabajan en leyes normativas, hasta personal dedicado a la comunicación. "No necesariamente los asesores tienen que estar en el edificio, hay muchos que trabajan desde otros lugares, especialmente para legisladores de otros departamentos", explicó a Cadena 3, señalando que no existe un criterio único para definir el equipo de cada legislador.

Sin embargo, la legisladora cuestionó si la proporción de 14 asesores por legislador es razonable. "Yo creo que no", indicó, y señaló que el verdadero problema radica en el funcionamiento de la Legislatura. Según Echevarría, la institución no aborda con seriedad temas clave como el presupuesto provincial o la ejecución presupuestaria, lo que pone en duda la justificación de una planta tan numerosa de personal.

"Si se trataran con seriedad muchos temas, seguramente gran parte de estos asesores estarían justificados. El problema es que nada de eso sucede. Se está utilizando la Legislatura ya no como escribanía, sino como una plataforma de impulso a la campaña del PJ cordobés", remarcó.

La legisladora también criticó la dinámica legislativa actual, donde el oficialismo controla los debates y prioriza sus propios proyectos. "La Legislatura debate cuando quiere el oficialismo, solo lo que quiere el oficialismo y donde quiere el oficialismo, en este caso para hacer campaña electoral", denunció, refiriéndose a una sesión especial en Laboulaye como un ejemplo de esta práctica.

Echevarría también mencionó un proyecto del Ejecutivo sobre "Igualdad Territorial" que, según ella, se presenta como una iniciativa para fomentar el empleo y la industria en zonas desfavorecidas, pero que en realidad encubre exenciones impositivas para empresarios sin un debate profundo.

Sobre el caso de los contratados, Echevarría hizo referencia a la polémica por un contrato irregular de un puntero político y a la lista publicada por La Voz del Interior, que incluye a exintendentes de varias localidades cordobesas. "Nadie puede dudar que un exintendente tiene experiencia de gestión para aportar, pero cuando ves tantos en la Legislatura, parece un modus operandi para sostener una estructura política", afirmó, destacando que esta práctica deforma el propósito de los equipos legislativos.

Finalmente, Echevarría señaló las diferencias en la carga de trabajo entre bloques, especialmente para una banca unipersonal como la suya, donde debe monitorear todas las comisiones y preparar intervenciones sin el respaldo de un bloque numeroso. "En el caso del oficialismo, con suerte hablan cuatro de treinta y tres", comparó, subrayando las desigualdades en el funcionamiento legislativo.

Entrevista de Miguel Clariá.