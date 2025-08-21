Legislatura cordobesa: a pensar fuera de la caja de zapatos

Por Adrián Simioni

La Legislatura de Córdoba se convierte en el centro de atención con su reciente sesión que, a primera vista, parece más un acto de homenaje que un espacio de debate legislativo.

Ayer, se rindió tributo al Conicet y se discutió la creación de una bandera para el cuarteto cordobés, temas que, aunque interesantes, no reflejan las preocupaciones más urgentes de los ciudadanos. La sesión se interrumpe abruptamente para asistir al acto de Juan Schiaretti, lo que deja en evidencia una falta de compromiso con los asuntos que realmente importan a la población.

Esta situación genera una reflexión crítica sobre el rol de la legislatura. La imagen que se proyecta es la de un cuerpo legislativo que se dedica a homenajes y proyectos intrascendentes, funcionando como un apéndice del poder ejecutivo.

En Córdoba, donde la Legislatura se reúne cada 15 días, se espera más que un simple repudio a los dichos de un legislador nacional. La pregunta que surge es si realmente se justifica la existencia de un cuerpo con 1800 empleados si el trabajo que realizan es tan limitado y, en muchos casos, irrelevante.

La realidad es que muchos de estos legisladores parecen más interesados en sus propias campañas políticas que en los problemas de la ciudadanía. La transformación de la legislatura en un espacio donde se prioriza la política sobre la representación efectiva de la gente es alarmante. En lugar de abordar cuestiones de fondo, como el aumento de tarifas o la emergencia en discapacidad, se discuten temas que no reflejan las preocupaciones de los cordobeses.

Es fundamental reconocer que el papel de una legislatura no es simplemente aprobar leyes cada semana. Su función también incluye la custodia de las buenas leyes existentes y la discusión seria de las modificaciones necesarias. Sin embargo, lo que se observa es un cuerpo que, en lugar de actuar como un contrapeso al ejecutivo, se convierte en un mero facilitador de sus iniciativas.

La periodicidad de las sesiones también merece atención. Originalmente, los parlamentos no funcionaban de manera regular, sino que se convocaban cuando había asuntos que tratar. Esta práctica podría ser reconsiderada para permitir que los legisladores se enfoquen en su trabajo sin la presión de tener que justificar su existencia a través de sesiones constantes y a menudo vacías.

La propuesta de repensar la estructura legislativa es válida. La idea de que los legisladores no reciban un salario fijo y sean convocados solo cuando sea necesario podría fomentar una mayor responsabilidad y conexión con la ciudadanía. En lugar de ser empleados públicos que simulan actividad, podrían actuar como verdaderos representantes de sus electores, abordando temas que realmente importan.

Es hora de que los legisladores de Córdoba asuman la realidad de su función y se comprometan a trabajar en beneficio de la gente. La política debería ser un servicio y no un medio para perpetuarse en el poder. La discusión sobre la bandera del cuarteto es un claro ejemplo de cómo se desvían los esfuerzos de lo verdaderamente importante.