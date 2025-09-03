En vivo

Informados al regreso Notas

Denuncian "inactividad" en la Legislatura y falta de fondos para municipios

El legislador resaltó la urgencia de distribuir los ATN (Ayuda del Tesoro Nacional) entre municipios y criticó que se sesione "cada 15 días, o cuando se amerite". 

03/09/2025 | 19:02Redacción Cadena 3

FOTO: Denuncian "inactividad" en la Legislatura y falta de fondos para municipios

  1.

    Audio. Legislador Codenovich critica la falta de distribución de fondos en Córdoba

    Cadena 3

    Episodios

El legislador Matías Gvozdenovich denunció la falta de actividad en la Legislatura de Córdoba y criticó la escasa distribución de fondos para los municipios. En un reciente contacto con Cadena 3, Gvozdenovich señaló: "Tenemos un tema que se empezó por primera vez en cuarenta años de democracia y es que se sesiona cada quince días o cuando ameritan". 

Afirmó que el próximo primero de octubre se llevará a cabo una sesión ordinaria que abordará distintos proyectos, aunque resaltó que hasta ese momento no hay movimiento en comisiones y se está demorando la discusión de importantes iniciativas. "Lamentablemente, hasta el primero de octubre no va a haber tratamiento de varios proyectos", añadió.

El legislador resaltó la urgencia de distribuir los ATN (Ayuda del Tesoro Nacional) entre municipios, afirmando que "no puede ser que no se distribuyan estos ATN a los municipios y comunas". Gvozdenovich explicó que en la reciente gestión el gobierno nacional no ha distribuido los recursos que corresponden, lo que agrava la situación económica de varios municipios.

En sus declaraciones, enfatizó que "los intendentes están pidiendo ayuda económica porque no pueden pagar los sueldos", y criticó la falta de transparencia en la distribución de los fondos. "No hay una mesa de seguimiento de coparticipación que funcione, y eso es un problema crítico", comentó.

Gvozdenovich concluyó destacando que la falta de debate legislativo y de atención a los problemas económicos de los municipios perjudica a la población. "Los recursos deben volver a los municipios, no puede ser que se queden en la provincia", afirmó. 

Entrevista de Informados al regreso 

Lectura rápida

¿Qué denunció Matías Gvozdenovich? La falta de actividad en la Legislatura de Córdoba y la escasa distribución de fondos para los municipios.

¿Cuándo se llevará a cabo la próxima sesión ordinaria? El primero de octubre.

¿Qué urgencia destacó Gvozdenovich? La distribución de los ATN entre municipios.

¿Qué problema enfrentan los intendentes según Gvozdenovich? No pueden pagar los sueldos debido a la falta de ayuda económica.

¿Cuál es la crítica principal de Gvozdenovich? La falta de debate legislativo y de atención a los problemas económicos perjudica a la población.

