FOTO: Denuncian "inactividad" en la Legislatura y falta de fondos para municipios

El legislador Matías Gvozdenovich denunció la falta de actividad en la Legislatura de Córdoba y criticó la escasa distribución de fondos para los municipios. En un reciente contacto con Cadena 3, Gvozdenovich señaló: "Tenemos un tema que se empezó por primera vez en cuarenta años de democracia y es que se sesiona cada quince días o cuando ameritan".

Afirmó que el próximo primero de octubre se llevará a cabo una sesión ordinaria que abordará distintos proyectos, aunque resaltó que hasta ese momento no hay movimiento en comisiones y se está demorando la discusión de importantes iniciativas. "Lamentablemente, hasta el primero de octubre no va a haber tratamiento de varios proyectos", añadió.

El legislador resaltó la urgencia de distribuir los ATN (Ayuda del Tesoro Nacional) entre municipios, afirmando que "no puede ser que no se distribuyan estos ATN a los municipios y comunas". Gvozdenovich explicó que en la reciente gestión el gobierno nacional no ha distribuido los recursos que corresponden, lo que agrava la situación económica de varios municipios.

En sus declaraciones, enfatizó que "los intendentes están pidiendo ayuda económica porque no pueden pagar los sueldos", y criticó la falta de transparencia en la distribución de los fondos. "No hay una mesa de seguimiento de coparticipación que funcione, y eso es un problema crítico", comentó.

Gvozdenovich concluyó destacando que la falta de debate legislativo y de atención a los problemas económicos de los municipios perjudica a la población. "Los recursos deben volver a los municipios, no puede ser que se queden en la provincia", afirmó.

Entrevista de Informados al regreso