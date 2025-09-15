Cierre de calles en Villa Allende: avanza el proyecto para reforzar la seguridad

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, brindó detalles sobre el programa de cierre de calles durante la noche en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar, una medida propuesta para reforzar la seguridad en la localidad. En una entrevista radial, el funcionario destacó el avance del proyecto y el respaldo mayoritario de los vecinos.

“El tema está bastante avanzado, estamos siguiendo los pasos de manera paciente y tranquila, y estamos próximos a empezar a ejecutarlo”, afirmó Cornet. Según explicó a Cadena 3, se realizó un registro de oposición en el que solo el 1,9% de los vecinos, de un total de más de 1.100 hogares, se manifestó en contra de la iniciativa.

El intendente detalló que el sistema incluye la instalación de cámaras y portones, cuya licitación para las cámaras está por comenzar, mientras que los lugares para los portones ya están determinados. Sin embargo, aclaró que el avance se vio demorado por algunos recursos de amparo presentados en la Justicia. "Nos vienen dando favorable hasta ahora, queda uno pendiente nomás. No queremos exacerbar el tema, le queremos dar tranquilidad a la Justicia", señaló, enfatizando que no se está cortando la libre circulación, como afirmaron algunos opositores. "Es una mentira que dijeron algunos opositores al programa, no se corta libre circulación", aseguró.

Cornet defendió la autonomía municipal y la decisión de los vecinos: "Es clave respetar primero la autonomía municipal, y segundo, la decisión de los vecinos que viven en esos barrios, que son los que verdaderamente sufren el problema".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, explicó que el programa busca responder a un contexto de inseguridad que afecta a los barrios tradicionales, en un escenario donde la población de Villa Allende creció un 30% entre 2010 y 2022, según datos censales, superando el crecimiento de la ciudad de Córdoba y de la provincia.

"Estamos viendo un éxodo de la ciudad de Córdoba hacia las ciudades vecinas y un cambio cualitativo hacia barrios con seguridad o semicerramientos. Si no hacemos algo por nuestros barrios tradicionales, se desploman, no solo los valores de las propiedades, sino que hay gente que tiene ahí los ahorros de toda su vida", expresó.

El intendente destacó que la iniciativa busca acercar "las bondades de seguridad de los barrios cerrados" a los barrios tradicionales, que de otra forma no podrían acceder a estos beneficios.

En cuanto a la coordinación con la provincia, Cornet elogió el compromiso del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, pero señaló que la reorganización de la seguridad provincial lleva tiempo. "No podemos esperar a que todo eso pase. Estamos convencidos de que esto va a ayudar al sistema de seguridad provincial también", afirmó, y agregó que la seguridad "no es ideológica, está seguro o no está seguro".

Por último, Cornet mencionó que un recurso de amparo colectivo sigue pendiente, pero que no se solicitó frenar el programa. El intendente aseguró que continuarán avanzando con prudencia, respetando los procesos judiciales y el apoyo de los vecinos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.