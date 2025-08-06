Prohibición de "naranjitas": los motivos "encubiertos" que denuncia la oposición

FOTO: La oposición denuncia la insensibilidad de una norma que afecta a trabajadores

El bloque opositor conformado por los concejales Julio Loza y Marta Banegas votó en contra de una ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante de Villa Allende que prohíbe la actividad de los "cuida coches" en la vía pública.

Según Loza, la norma es "innecesaria, insensible y oculta intenciones relacionadas con la implementación del estacionamiento medido en la ciudad".

Julio Loza en diálogo con Cadena 3 expresó: “Desde el punto de vista jurídico, esta ordenanza es innecesaria porque el Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba ya regula esta actividad y otorga a la Policía y a las autoridades municipales facultades para actuar frente a cobros indebidos en la vía pública”.

El artículo 60 del Código establece sanciones para quienes exijan pagos de manera intempestiva, pero no penaliza contribuciones voluntarias, lo que, según el concejal, elimina la necesidad de una nueva normativa.

Loza denunció que el verdadero objetivo del Ejecutivo municipal y los concejales del PRO, quienes apoyaron la ordenanza, es “liberar las calles de Villa Allende” de las aproximadamente 10 o 12 personas, muchas "con discapacidades físicas", que dependen de esta actividad como su único ingreso.

“Quieren despejar el centro para concesionar el estacionamiento medido, probablemente como exigencia de una empresa interesada”, aseguró.

El concejal también criticó la delegación de facultades discrecionales al intendente, ya que el artículo 6 de la ordenanza le permite autorizar a personas para realizar esta actividad sin criterios claros ni un relevamiento previo de los trabajadores actuales.

“No sabemos a quiénes autorizarán ni cómo. Es una norma apresurada, con un objetivo encubierto y una clara insensibilidad social”, agregó.

La oposición también cuestionó el lenguaje inicial del proyecto, que estigmatizaba a los trabajadores al referirse a ellos como “naranjitas, cuida coches y trapitos”.

Tras las objeciones del bloque, el texto final se modificó para hablar solo de la actividad, aunque Loza insistió en que la norma sigue siendo innecesaria y perjudicial. “Si hay cobros indebidos, el Código de Convivencia ya permite actuar. La policía provincial tiene más autoridad que una ordenanza municipal para hacer cesar estas prácticas”, enfatizó Loza, quien lamentó la falta de sensibilidad hacia un grupo vulnerable de la ciudad.

La ordenanza, aprobada pese a la oposición, continúa generando debate en Villa Allende, donde se espera que el Ejecutivo detalle cómo implementará esta medida y qué impacto tendrá en las personas afectadas.

Entrevista de "Informados al Regreso"