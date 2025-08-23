Una mujer alcoholizada chocó un patrullero en pleno centro de Villa Allende
Un VW Gol conducido por una mujer de 43 años impactó contra un patrullero. La conductora dio 0,756 g/l de alcohol y el vehículo fue secuestrado; no hubo lesionados.
23/08/2025 | 20:52Redacción Cadena 3
FOTO: Una mujer chocó un patrullero en el centro de Villa Allende.
En la madrugada de este sábado, un patrullero policial que realizaba un patrullaje preventivo por calles Hipólito Irigoyen y Maipú, en el barrio Centro de Villa Allende, fue colisionado por un automóvil VW Gol conducido por una mujer de 43 años.
Tras el incidente, personal policial procedió a realizarle un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,756 gramos de alcohol en sangre, confirmando su estado de ebriedad.
Las autoridades municipales locales se hicieron cargo de la prueba y se procedió al secuestro del vehículo involucrado.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se produjeron daños materiales en el patrullero. La Policía continúa con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió en la madrugada del sábado?
Un patrullero policial fue colisionado por un automóvil VW Gol en Villa Allende.
2. ¿Quién estaba conduciendo el vehículo que colisionó?
Una mujer de 43 años conducía el VW Gol.
3. ¿Qué resultado arrojó el test de alcoholemia?
El test de alcoholemia dio un resultado de 0,756 gramos de alcohol en sangre.
4. ¿Hubo personas lesionadas en el incidente?
No se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en el patrullero.
5. ¿Qué acciones tomó la Policía después del incidente?
La Policía continuó con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.