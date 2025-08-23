En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una mujer alcoholizada chocó un patrullero en pleno centro de Villa Allende

Un VW Gol conducido por una mujer de 43 años impactó contra un patrullero. La conductora dio 0,756 g/l de alcohol y el vehículo fue secuestrado; no hubo lesionados.

23/08/2025 | 20:52Redacción Cadena 3

FOTO: Una mujer chocó un patrullero en el centro de Villa Allende.

FOTO: Una mujer chocó un patrullero en el centro de Villa Allende.

En la madrugada de este sábado, un patrullero policial que realizaba un patrullaje preventivo por calles Hipólito Irigoyen y Maipú, en el barrio Centro de Villa Allende, fue colisionado por un automóvil VW Gol conducido por una mujer de 43 años.

Tras el incidente, personal policial procedió a realizarle un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,756 gramos de alcohol en sangre, confirmando su estado de ebriedad. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las autoridades municipales locales se hicieron cargo de la prueba y se procedió al secuestro del vehículo involucrado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se produjeron daños materiales en el patrullero. La Policía continúa con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió en la madrugada del sábado?

Un patrullero policial fue colisionado por un automóvil VW Gol en Villa Allende.

2. ¿Quién estaba conduciendo el vehículo que colisionó?

Una mujer de 43 años conducía el VW Gol.

3. ¿Qué resultado arrojó el test de alcoholemia?

El test de alcoholemia dio un resultado de 0,756 gramos de alcohol en sangre.

4. ¿Hubo personas lesionadas en el incidente?

No se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en el patrullero.

5. ¿Qué acciones tomó la Policía después del incidente?

La Policía continuó con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho