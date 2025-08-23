Una mujer alcoholizada chocó un patrullero en pleno centro de Villa Allende

FOTO: Una mujer chocó un patrullero en el centro de Villa Allende.

En la madrugada de este sábado, un patrullero policial que realizaba un patrullaje preventivo por calles Hipólito Irigoyen y Maipú, en el barrio Centro de Villa Allende, fue colisionado por un automóvil VW Gol conducido por una mujer de 43 años.

Tras el incidente, personal policial procedió a realizarle un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,756 gramos de alcohol en sangre, confirmando su estado de ebriedad.

Las autoridades municipales locales se hicieron cargo de la prueba y se procedió al secuestro del vehículo involucrado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se produjeron daños materiales en el patrullero. La Policía continúa con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.