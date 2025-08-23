FOTO: Tragedia vial en el cruce de La Puerta y Villa Fontana: murió una motociclista.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este sábado en el cruce de Ruta Provincial 17 y Ruta Provincial 10, entre las localidades de La Puerta y Villa Fontana (departamento Río Primero), dejó como saldo una víctima fatal y una menor hospitalizada.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando un camión conducido por un hombre de 64 años impactó contra una motocicleta en la que viajaban una mujer de 46 años y una niña de 6.

Como consecuencia del fuerte choque, la motociclista perdió la vida en el lugar, mientras que la menor fue trasladada de urgencia al hospital de Villa Santa Rosa, donde permanece internada con lesiones de carácter reservado.

El conductor del camión resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia, que investiga las causas del accidente para determinar responsabilidades.

La tragedia volvió a poner en foco la peligrosidad de las rutas provinciales de la región, donde en los últimos meses se han registrado varios siniestros con víctimas fatales.