En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Atl. Tucumán vs. Talleres

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Ctral. Norte (S) vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Tragedia vial en el cruce de La Puerta y Villa Fontana: murió una motociclista

Una mujer de 46 años murió tras chocar en moto contra un camión. Su hija de 6 años fue hospitalizada con heridas de carácter reservado.

23/08/2025 | 20:30Redacción Cadena 3

FOTO: Tragedia vial en el cruce de La Puerta y Villa Fontana: murió una motociclista.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde de este sábado en el cruce de Ruta Provincial 17 y Ruta Provincial 10, entre las localidades de La Puerta y Villa Fontana (departamento Río Primero), dejó como saldo una víctima fatal y una menor hospitalizada.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando un camión conducido por un hombre de 64 años impactó contra una motocicleta en la que viajaban una mujer de 46 años y una niña de 6.

Como consecuencia del fuerte choque, la motociclista perdió la vida en el lugar, mientras que la menor fue trasladada de urgencia al hospital de Villa Santa Rosa, donde permanece internada con lesiones de carácter reservado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conductor del camión resultó ileso y quedó a disposición de la Justicia, que investiga las causas del accidente para determinar responsabilidades.

La tragedia volvió a poner en foco la peligrosidad de las rutas provinciales de la región, donde en los últimos meses se han registrado varios siniestros con víctimas fatales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el accidente? Un grave accidente de tránsito dejó una víctima fatal y una menor hospitalizada.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un camión y una motocicleta, en la que viajaban una mujer de 46 años y una niña de 6.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió en horas de la tarde de este sábado.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el cruce de Ruta Provincial 17 y Ruta Provincial 10, entre La Puerta y Villa Fontana.

¿Cómo se encuentra la menor? La menor fue trasladada al hospital de Villa Santa Rosa con lesiones de carácter reservado.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho