Atl. Tucumán vs. Talleres

Argentina

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

La Última Jugada

San Martín vs. Gimnasia

La Plata

La música de la Heat

Música

El Aguante

Conrado Vicens

Toco y me voy

Radio

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Sociedad

Un parapentista cayó en Mina Clavero y sufrió lesiones en las piernas

El hombre de 59 años cayó mientras volaba en la zona de Piedra de la Tortuga. Fue rescatado por Bomberos, DUAR y ETAC y trasladado al hospital de Mina Clavero. 

23/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3

FOTO: Un parapentista cayó en Mina Clavero y sufrió lesiones en las piernas

Un hombre de 59 años resultó herido este sábado por la tarde mientras practicaba parapente en la zona de Piedra de la Tortuga, sobre la Ruta E-34, a la altura del kilómetro 22, en el departamento San Alberto.

Según informó la Policía de Córdoba, el accidente se produjo debido a las condiciones climáticas adversas, que provocaron la caída del deportista.

Personal del DUAR, junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero y efectivos del ETAC, acudieron al lugar y realizaron el operativo de rescate. Tras ser inmovilizado, el parapentista fue trasladado por un corredor sanitario hasta el Hospital de Mina Clavero, donde ingresó con lesiones en sus piernas.

Las autoridades no brindaron por el momento mayores precisiones sobre su estado de salud, aunque confirmaron que permanece bajo atención médica.

Lectura rápida

¿Quién resultó herido? Un hombre de 59 años que practicaba parapente.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió este sábado por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la zona de Piedra de la Tortuga, sobre la Ruta E-34, en el departamento San Alberto.

¿Cómo se produjo el accidente? Debido a condiciones climáticas adversas que provocaron la caída del deportista.

¿Por qué fue trasladado al hospital? Por lesiones en sus piernas tras el accidente.

Sociedad

Opinión

La otra mirada

La mesa de café

La quinta pata del gato

3x1=4

El dato confiable

Política esquina Economía

Abrapalabra

Cuadro de Situación

Los editoriales de Alberto Lotuf

Agenda económica

Las Claves de Zucho