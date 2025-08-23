FOTO: Un parapentista cayó en Mina Clavero y sufrió lesiones en las piernas

Un hombre de 59 años resultó herido este sábado por la tarde mientras practicaba parapente en la zona de Piedra de la Tortuga, sobre la Ruta E-34, a la altura del kilómetro 22, en el departamento San Alberto.

Según informó la Policía de Córdoba, el accidente se produjo debido a las condiciones climáticas adversas, que provocaron la caída del deportista.

Personal del DUAR, junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero y efectivos del ETAC, acudieron al lugar y realizaron el operativo de rescate. Tras ser inmovilizado, el parapentista fue trasladado por un corredor sanitario hasta el Hospital de Mina Clavero, donde ingresó con lesiones en sus piernas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las autoridades no brindaron por el momento mayores precisiones sobre su estado de salud, aunque confirmaron que permanece bajo atención médica.