Un parapentista cayó en Mina Clavero y sufrió lesiones en las piernas
El hombre de 59 años cayó mientras volaba en la zona de Piedra de la Tortuga. Fue rescatado por Bomberos, DUAR y ETAC y trasladado al hospital de Mina Clavero.
23/08/2025 | 19:08Redacción Cadena 3
FOTO: Un parapentista cayó en Mina Clavero y sufrió lesiones en las piernas
Un hombre de 59 años resultó herido este sábado por la tarde mientras practicaba parapente en la zona de Piedra de la Tortuga, sobre la Ruta E-34, a la altura del kilómetro 22, en el departamento San Alberto.
Según informó la Policía de Córdoba, el accidente se produjo debido a las condiciones climáticas adversas, que provocaron la caída del deportista.
Personal del DUAR, junto a Bomberos Voluntarios de Mina Clavero y efectivos del ETAC, acudieron al lugar y realizaron el operativo de rescate. Tras ser inmovilizado, el parapentista fue trasladado por un corredor sanitario hasta el Hospital de Mina Clavero, donde ingresó con lesiones en sus piernas.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Las autoridades no brindaron por el momento mayores precisiones sobre su estado de salud, aunque confirmaron que permanece bajo atención médica.
Lectura rápida
¿Quién resultó herido? Un hombre de 59 años que practicaba parapente.
¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente ocurrió este sábado por la tarde.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la zona de Piedra de la Tortuga, sobre la Ruta E-34, en el departamento San Alberto.
¿Cómo se produjo el accidente? Debido a condiciones climáticas adversas que provocaron la caída del deportista.
¿Por qué fue trasladado al hospital? Por lesiones en sus piernas tras el accidente.