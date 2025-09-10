Caso Dalmasso: millonaria condena contra América TV y cuatro periodistas

En un fallo judicial sin precedentes, el Juzgado Civil 97 de la provincia de Buenos Aires condenó a América TV y a los periodistas Facundo Pastor, Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez y Cynthia García a pagar una indemnización de casi 300 millones de pesos por daños y perjuicios a la familia de Nora Dalmasso, asesinada en noviembre de 2006 en Río Cuarto.

El caso dio un nuevo giro en las últimas horas con esta resolución que sanciona la difusión, en 2007, de una fotografía del cadáver desnudo de Nora Dalmasso en el informativo "América Noticias".

La imagen, extraída del expediente judicial, violó el secreto de sumario y generó una revictimización de la familia, especialmente de los hijos de la víctima, Facundo y Valentina, quienes en ese momento eran menores de edad (18 y 15 años, respectivamente).

El juez destacó que, si bien la libertad de prensa es un pilar fundamental en un estado de derecho, en este caso se incurrió en un claro exceso. La publicación de la fotografía, junto con afirmaciones falsas —como una supuesta conversación telefónica entre Facundo y su padre que lo incriminaba— y la difusión de una carta privada escrita por Valentina a su padre, constituyeron una grave vulneración de los derechos de la familia.

El magistrado subrayó que no era necesario exhibir el cuerpo de una mujer abusada y asesinada para informar sobre el caso, y calificó la acción como un uso del morbo para obtener rating.

El abogado de la familia Macarrón, Gustavo Liebau, celebró la sentencia. "La resolución reconoce la importancia de la libertad de prensa, pero deja claro que en este caso se desbordaron todos los límites de un ejercicio regular de esos derechos. Se violaron derechos elementales de la víctima y de sus hijos, que eran menores".

La demanda, iniciada en 2007 por la familia Macarrón, reclamaba inicialmente un millón de pesos, pero la actualización de la cifra llevó a la suma actual de casi 300 millones. Ahora, resta determinar cómo se ejecutará el pago, si de manera solidaria entre los condenados o si cada parte asumirá su responsabilidad.

Informe de Francisco Centeno.