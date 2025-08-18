Quién era el hombre que fue asesinado por el “perejil” del caso Dalmasso

Gastón Zárate, el obrero que se hizo conocido en 2007 como el “perejil” por el crimen de Nora Dalmasso, fue detenido e imputado por homicidio simple tras un violento episodio ocurrido este sábado en Río Cuarto.

En el hecho, murió Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, quien tenía 37 años. El violento suceso ocurrió a la salida de un partido de fútbol donde Zárate jugó junto a sus hijos. En medio de una pelea en el acceso al predio, el hombre de 45 años habría ido hasta su automóvil, tomó un hierro de construcción y lo incrustó en la cabeza de la víctima.

"Se conocían de la cancha, iba de vez en cuando a jugar para distraerse. Su cable a tierra era un rato de fútbol, porque no toma, no fuma, no sale. Era una persona excelente", comentó la madre del hombre asesinado en diálogo con El Doce.

Además, la mujer comentó que: "Es hijo adoptivo, lo tengo desde chiquito, desde que lo dejó la mamá. A sus 24 años me dieron el poder", también mencionó que Acuña Ustarroz se dedicaba al estudio y al trabajo. "Estudiaba ingeniería en electricidad, le faltaba una materia, me decía que este año se recibiría. El patrón le daba los días para estudiar", agregó.

En cuanto a Zárate, se convirtió en figura pública el 9 de febrero de 2007, cuando fue arrestado bajo la sospecha de haber violado y asesinado a Nora Dalmasso, hallada muerta el 26 de noviembre de 2006 en su casa de barrio Villa Golf. Obrero de la construcción y pintor, fue rápidamente apodado “el perejil” por la comunidad, que consideraba arbitraria su detención.

La respuesta social fue inmediata: cientos de vecinos protagonizaron el denominado “perejilazo”, una multitudinaria marcha con ramos de perejil en mano que reclamaba su libertad y denunciaba que se buscaba un chivo expiatorio.