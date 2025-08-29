En vivo

Radioinforme 3

Arrancó el juicio contra una banda que era dirigida por un preso desde la cárcel

Tres delincuentes encapuchados y armados encabezaron un aberrante episodio de violencia contra una familia de Oliva. Los asaltantes se comunicaban por teléfono con los cómplices, presos en el penal de Villa María.

29/08/2025 | 07:25Redacción Cadena 3

FOTO: gentileza Villa María Ya!

    Audio. Arrancó el juicio contra una banda que era dirigida por un preso desde la cárcel

    Radioinforme 3

    Episodios

En la Cámara del Crimen de Villa María se desarrolla un juicio que expone un aberrante caso de violencia y una red de complicidad operada desde la cárcel. El 17 de julio de 2023, en una zona rural de Oliva, una familia de productores rurales fue víctima de un brutal asalto. 

Tres delincuentes encapuchados, armados y con guantes irrumpieron en su hogar minutos antes de las 10 de la noche, sometiendo a un matrimonio y sus dos hijos a cuatro horas de tortura. 

El fiscal Francisco Márquez destacó la extrema violencia del ataque: el padre y uno de los hijos fueron casi asfixiados en una fuente de agua, mientras los agresores amenazaban con cortarles los dedos. Al hijo, que usa una prótesis en la pierna, le fue arrancada de un golpe, y la madre sufrió una fractura de tabique nasal. Los delincuentes exigían una suma millonaria.

Lo más alarmante, revelado en el juicio, es que los asaltantes se comunicaron por teléfono, en altavoz, con dos cómplices presos en la cárcel de Villa María: los hermanos Marchetti, condenados previamente por torturar y asesinar a una jubilada en Córdoba para robarle su jubilación. 

Desde el penal, los Marchetti daban órdenes explícitas de torturar a la familia y proporcionaron un número de CBU para que las víctimas transfirieran el dinero directamente a sus cuentas.

El caso puso en evidencia el uso de celulares en las cárceles de Córdoba, un problema que está bajo investigación y que sacude a la opinión pública por la impunidad con la que los condenados operan desde el encierro. 

Informe de Juan Federico.

