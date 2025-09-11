Abren un sumario a dos jueces y una fiscal por ignorar alertas en el caso Grasso

El Tribunal Superior de Justicia dispuso en las últimas horas abrir sumarios administrativos y disciplinarios contra los jueces Gustavo Echenique Esteve, Facundo Moyano Centeno y contra la fiscal Ingrid Vago.

Los tres quedaron señalados por omisiones con Horacio Grasso, el expolicía preso que vivió en un departamento del centro de Córdoba mientras estaba en prisión domiciliaria con el cadáver de Milagros Basto escondido en un placar del comedor.

Respecto a Echenique Esteve y Moyano Centeno ya se presentaron pedidos de jury de parte de los legisladores Gregorio Hernández Maqueda y Alejandra Ferrero.

Echenique Esteve es el juez de ejecución que le dio en dos oportunidades el beneficio de la prisión domiciliaria a Grasso, pese a que los informes del Servicio Penitenciario de Córdoba no lo recomendaban.

A más de dos meses del hallazgo del cuerpo de Milagros en un departamento de la calle Buenos Aires al 300, en pleno centro de la capital provincial, la familia de la víctima expresó su dolor y su exigencia de justicia.

Karina, tía de Milagros, habló sobre el caso y la decisión del TSJ de abrir sumarios administrativos contra los jueces que otorgaron y controlaron la prisión domiciliaria de Horacio Grasso, el condenado por homicidio ahora imputado por el crimen de su sobrina.

Karina relató a Cadena 3 el impacto que la muerte de Milagros tuvo en la familia. "Nadie merece la muerte que tuvo Milagro. Nadie lo merece. Por ninguna razón". La tía de la víctima explicó que la familia se enteró del trágico desenlace de manera repentina y que, desde el inicio de la búsqueda, nunca imaginaron un desenlace tan devastador. "Cuando empezamos con la búsqueda, nadie se espera algo así. Lo que uno quiere es justicia", afirmó.

Sobre la situación de Grasso, quien gozaba de prisión domiciliaria a pesar de un historial de violaciones a las condiciones impuestas y denuncias por agresiones, Karina fue contundente. "Si él hubiese estado donde tenía que estar, no hubiese pasado esto. Eso sin duda". La familia, según sus dichos, desconoce muchos detalles de la causa, que está siendo llevada por el abogado Carlos Nayi, pero insiste en que se haga justicia. "Queremos que se haga justicia, que todos los que tienen que ver y estuvieron involucrados de una forma u otra, paguen. Todos los que tengan que pagar", expresó a Cadena 3.

Karina destacó el sufrimiento de la familia, especialmente de su hermana, madre de Milagros, quien quedó a cargo del hijo de la víctima. "Quedamos con mi hermana, quedó con su hijito, tratando de sobrellevarlo, de llevar las cosas de la mejor forma posible. Justicia para que por personas así como esta no mueran más personas, más mujeres", afirmó, subrayando que, a pesar de los casi dos meses transcurridos, el dolor sigue siendo "durísimo" y la familia lucha diariamente por salir adelante.

La tía también habló sobre la vulnerabilidad extrema en la que vivía Milagros, quien enfrentó problemas de adicciones desde joven, agravados tras la muerte de su pareja, el padre de su hijo, hace aproximadamente tres o cuatro años. "Ella empezó a ponerse rebelde muy chica, muy joven. No quería buscar ayuda, no se dejaba ayudar", explicó Karina. A pesar de los esfuerzos de la familia, especialmente de su hermana y cuñado por ayudarla, Milagros no aceptó tratamiento.

Entrevista de Miguel Clariá y Juan Federico.