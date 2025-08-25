Caso Grasso: denuncian por mal desempeño y negligencia al juez Echenique Esteve

El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda, en su carácter de Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, formuló una denuncia contra el juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve, por "mal desempeño en sus funciones, negligencia grave y posible comisión de delitos".

La presentación, radicada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, pone el foco en las decisiones adoptadas por el juez en relación al detenido Horacio Antonio Grasso, expolicía que en 2009 fue condenado a 27 años de prisión por homicidio en ocasión de robo.

En diálogo con Cadena 3, Hernández Maqueda afirmó que la decisión del juez representa "una grave mala praxis judicial" que ha costado la vida a una persona que "debió vivir". El legislador sostuvo que "si este juez hubiera mantenido en la cárcel a quien debía, no hubiera matado a esta chica de 22 años". En este sentido, destacó que todos los informes indicaban que Grasso tenía "una personalidad psicopática" y una "gravísima inclinación al crimen".

Según Hernández Maqueda, el magistrado otorgó de manera arbitraria en dos oportunidades la prisión domiciliaria a Grasso, pese a que existían informes técnicos que advertían sobre su peligrosidad, antecedentes de violencia y dictámenes fiscales contrarios al beneficio.

Durante esas instancias de libertad vigilada, Grasso violó reiteradamente las condiciones impuestas y, en 2025, fue vinculado al femicidio de Milagro Micaela Bastos (22 años), cuyo cuerpo fue hallado en su departamento en Nueva Córdoba.

Ante esta situación, Maqueda y otros cinco legisladores de cuatro bloques políticos distintos pidieron el jury de enjuiciamiento para el juez Echenique. "Hemos pedido que primero sea suspendido del cargo en el acto, y como segunda medida, sea removido del puesto de juez", señaló el legislador.

"El accionar del juez Echenique Esteve fue clave para que un asesino peligroso volviera a circular entre la sociedad. Debe dar cuenta de sus actos, responder por el daño generado y ser destituido de manera urgente", sostuvo Hernández Maqueda.

La denuncia pide además que el juez sea suspendido preventivamente mientras se desarrolla la investigación, y que se incorporen como pruebas los informes del Servicio Penitenciario, el Patronato del Liberado y notas periodísticas de medios provinciales.

"Las instituciones no pueden mirar para otro lado. La Justicia debe dar una señal clara de que no se tolerará el mal desempeño que pone en riesgo la vida de los cordobeses", concluyó el legislador.

La denuncia cuenta con el acompañamiento de los presidentes de bloque Walter Nostrala (Frente Cívico), Matías Gvozdenovich (UCR) y Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal Córdoba), la presidente del Interbloque JxC, Alejandra Ferrero, como así también el legislador provincial del Departamento Río Cuarto, Ariel Grich (UCR), lo que evidencia un amplio respaldo político dentro de la Legislatura provincial.

Informe de Gonzalo Carrasquera.