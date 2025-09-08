Una derrota que obliga a revisar todo

Por Sergio Berensztein

La reciente derrota electoral en Buenos Aires representa una situación que obliga a una profunda revisión de la gestión del presidente. El resultado fue consecuencia del aparato peronista, que ha demostrado ser eficaz en las elecciones ejecutivas. Este desenlace se entiende como el piso para el oficialismo y el techo para la oposición.

La figura de Cristina Kirchner cobra protagonismo, quien, a pesar de su detención domiciliaria, envía un mensaje de celebración a Fuerza Patria y al pueblo de Buenos Aires. La ex presidenta destaca la importancia de poner un límite a un presidente que no parece entender que debe gobernar para todos, tanto para quienes lo votaron como para quienes no.

La realidad política ofrece una oportunidad significativa para Javier Milei, quien debe aprovechar el voto castigo que refleja la fatiga ante un estilo de gestión que ha generado desasosiego. La economía, según el análisis, muestra que la microeconomía ha superado a la macroeconomía. La fatiga y la desesperanza son el resultado de un ajuste que, aunque inicialmente generó una recuperación, ha revertido su tendencia en el último trimestre.

El presidente, al intentar fomentar el consumo, ha terminado con tasas de interés desmesuradas, lo que ha contribuido a una crisis cambiaria y a la caída del consumo. Se critica la falta de obra pública y el error de no contar con un mecanismo de mercado para financiarla, lo que ha impactado negativamente en el empleo y en la percepción de la economía.

Otro aspecto crucial es el estilo de gobernar del presidente, que ha debilitado su coalición al humillar a sus aliados. Esta estrategia ha resultado en una pérdida significativa de votos en Buenos Aires, lo que plantea la pregunta de si esta forma de liderazgo ha sido efectiva. Se subraya la importancia de ser generoso en la victoria y consciente de las dinámicas de coalición.

La cuestión de la corrupción emerge como un factor determinante. Se advierte que las sospechas deben ser abordadas de manera contundente, ya que la falta de acción puede perpetuar el escándalo. La necesidad de un cambio de gabinete se vuelve urgente para restaurar la confianza tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, el desprecio por el sistema democrático y la falta de diálogo con el Congreso también tienen sus consecuencias. El presidente ahora enfrenta el desafío de buscar aliados tras haber insultado a muchos de ellos. Se concluye que la autocrítica y los cambios deben ser profundos y significativos para evitar un nuevo periodo de inestabilidad económica y política en Argentina.