Un camión volcó en la ruta 33, en el ingreso a Pérez

Un accidente en la ruta 33, en el ingreso a la ciudad de Pérez, provocó serias complicaciones en el tránsito. Un camión, que no midió la altura del puente peatonal en la avenida de Las Palmeras, terminó volcando tras impactar con la parte aérea de su acoplado.

El camión quedó tendido en la mitad de la calzada, generando demoras tanto para quienes ingresan como para quienes salen de Pérez. El tránsito fue regulado por personal de tránsito de Pérez, que organizó a los vehículos en turnos para intentar mantener la fluidez del tráfico.

El chofer del camión, se encuentra en buenas condiciones y explicó: "No medí la altura y me pegó el contenedor y lo echó para el costado". El camión, que venía vacío desde el sur de Colón, se volcó en dirección de Pérez hacia Rosario. "Es la primera vez que hago este recorrido", añadió el conductor.

Las autoridades están trabajando para remover el camión, aunque se anticipa que el proceso podría llevar tiempo. "Lo que hay que hacer aquí, entiendo yo, que no es mucho, pero lo que estoy viendo es mover el camión hacia adelante o hacia atrás", indicó un testigo. La situación genera caos en la zona, especialmente en un horario pico donde muchos se dirigen a Rosario.

Informe de Fernando Carrafiello.