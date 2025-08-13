Colectivero se desmayó, subió a la vereda, arrancó un árbol y chocó un edificio
Sucedió en la zona de Catamarca al 3100. El vehículo iba sin pasajeros al momento del impacto.
13/08/2025 | 07:10Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El colectivo terminó encima de la vereda.
Un accidente de tránsito ocurrido en Catamarca al 3100 involucra a un colectivo de la línea 106 Negra, cuyo chofer, un hombre de aproximadamente 40 años, se desmayó mientras conducía. El incidente tuvo lugar cerca de las 4 de la mañana, cuando el vehículo, sin pasajeros, perdió el control y subió a la vereda, arrastrando un árbol de gran tamaño y colisionando contra un edificio cercano.
El chofer fue trasladado al hospital, donde se reporta que está fuera de peligro, aunque presenta algunos golpes de consideración.
El accidente dejó un panorama complicado en la zona, con ramas y troncos esparcidos por la vereda y cables caídos.
Los vecinos y autoridades locales enfrentan la necesidad de limpiar la zona y restablecer el servicio eléctrico, dado que algunos cables quedaron tendidos en el suelo.
Informe de Fernando Carrafiello.
