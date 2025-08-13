En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Colectivero se desmayó, subió a la vereda, arrancó un árbol y chocó un edificio

Sucedió en la zona de Catamarca al 3100. El vehículo iba sin pasajeros al momento del impacto.

13/08/2025 | 07:10Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El colectivo terminó encima de la vereda.

Un accidente de tránsito ocurrido en Catamarca al 3100 involucra a un colectivo de la línea 106 Negra, cuyo chofer, un hombre de aproximadamente 40 años, se desmayó mientras conducía. El incidente tuvo lugar cerca de las 4 de la mañana, cuando el vehículo, sin pasajeros, perdió el control y subió a la vereda, arrastrando un árbol de gran tamaño y colisionando contra un edificio cercano.

El chofer fue trasladado al hospital, donde se reporta que está fuera de peligro, aunque presenta algunos golpes de consideración.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El accidente dejó un panorama complicado en la zona, con ramas y troncos esparcidos por la vereda y cables caídos.

Los vecinos y autoridades locales enfrentan la necesidad de limpiar la zona y restablecer el servicio eléctrico, dado que algunos cables quedaron tendidos en el suelo.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Catamarca? Un accidente de tránsito involucró a un colectivo de la línea 106 Negra cuyo chofer se desmayó mientras conducía.

¿Quién estuvo involucrado en el accidente? El chofer, un hombre de aproximadamente 40 años, fue el único involucrado en el incidente.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar cerca de las 4 de la mañana.

¿Dónde sucedió el incidente? Ocurrió en Catamarca al 3100, donde el colectivo colisionó con un edificio.

¿Por qué es relevante el accidente? El incidente dejó un panorama complicado en la zona, con ramas, troncos y cables caídos, afectando a la comunidad local.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho