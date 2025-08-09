En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Racing

Rosario

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Once muertos y más de 40 heridos dejó el choque de un autobús turístico en Brasil

Colisionó contra un camión en el estado de Matto Grosso.

09/08/2025 | 17:18Redacción Cadena 3

FOTO: El frente del ómnibus quedó destrozado.

Al menos once personas fallecieron y otras 46 resultaron heridas al chocar un camión y un autobús de pasajeros en una carretera del estado de Mato Grosso (centro-oeste), informó este sábado el Departamento de Bomberos de Brasil.

Según la Agencia estatal Brasil, del total de los heridos, ocho presentaron solo lesiones leves, 26 se encuentran en estado moderado y doce en estado grave, incluido el conductor del camión, mientras que las causas del siniestro están siendo investigadas por la Policía Civil de Mato Grosso.

La tragedia ocurrió la noche del viernes a la altura del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360 kilómetros de la capital del estado.

El autobús de pasajeros de la empresa Rio Novo se trasladaba desde Cuiabá hasta la ciudad de Sinop, uno de los polos del agronegocio de Brasil. Según la prensa local, la carretera BR-163, una de las principales del país, presenta un historial recurrente de graves accidentes de tránsito.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Brasil? Un choque entre un camión y un autobús dejó once muertos y al menos 46 heridos.

¿Dónde sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar en el estado de Mato Grosso, en la carretera BR-163.

¿Cuántas personas resultaron heridas? Fueron 46 las personas heridas, con ocho leves, 26 moderadas y doce graves.

¿Quién investiga el siniestro? La Policía Civil de Mato Grosso investiga las causas del accidente.

¿Qué ruta seguía el autobús? El autobús transitaba de Cuiabá a Sinop, un importante centro del agronegocio en Brasil.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho