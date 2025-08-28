Chocó un camión con ganado, una joven bajó a ayudar y fue embestida por un toro

FOTO: El lugar del choque entre el camión de ganado y la camioneta.

Este jueves, un choque tuvo lugar en la ruta 174, en el puente Rosario-Victoria. Un utilitario y un camión que trasladaba ganado protagonizaron el siniestro, que conllevó el corte transitorio del tránsito en la traza.

En el lugar, una joven de 17 años bajó de su vehículo para ayudar a los accidentados y fue embestida por un toro.

Por las lesiones que le ocasionó el animal, la adolescente debió ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para la realización de curaciones y estudios médicos.