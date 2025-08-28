En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Chocó un camión con ganado, una joven bajó a ayudar y fue embestida por un toro

La herida tiene 17 años y tuvo que ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). El accidente ocurrió en el puente Rosario-Victoria.

28/08/2025 | 07:08Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El lugar del choque entre el camión de ganado y la camioneta.

Este jueves, un choque tuvo lugar en la ruta 174, en el puente Rosario-Victoria. Un utilitario y un camión que trasladaba ganado protagonizaron el siniestro, que conllevó el corte transitorio del tránsito en la traza.

En el lugar, una joven de 17 años bajó de su vehículo para ayudar a los accidentados y fue embestida por un toro.

Por las lesiones que le ocasionó el animal, la adolescente debió ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para la realización de curaciones y estudios médicos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió este jueves? Un choque en la ruta 174, en el puente Rosario-Victoria, involucró a una camioneta y un camión que trasladaba ganado.

¿Quién fue la víctima del accidente? Una joven de 17 años que intentó ayudar a los accidentados fue embestida por un toro.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente tuvo lugar este jueves.

¿Dónde ocurrió el choque? En la ruta 174, específicamente en el puente Rosario-Victoria.

¿Cómo fue trasladada la joven herida? Fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para recibir atención médica.

