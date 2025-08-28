Corte de tránsito en el puente Rosario-Victoria por un fuerte choque
Un camión que trasladaba ganado impactó contra un utilitario. Al momento del hecho había poca visibilidad en la zona. La circulación de vehículos estará restringida hasta las 10, aproximadamente.
28/08/2025 | 07:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cortaron el acceso al puente Rosario-Victoria por Circunvalación.
Un fuerte impacto tuvo lugar este jueves en la ruta 174, en el puente Rosario-Victoria. En horas de la madrugada un camión que trasladaba ganado chocó contra un utilitario. Por el siniestro el tránsito fue cortado en el acceso por Circunvalación, los desvíos son por boulevard Rondeau y la circulación de vehículos se habilitará cerca de las 10.
De acuerdo a la información policial, el conductor del camión quedó inconsciente tras el impacto y debió ser rescatado de la cabina. En el lugar del hecho había poca visibilidad.
/Inicio Código Embebido/
Siniestro vial. Chocó un camión de ganado, una joven bajó a ayudar y fue embestida por un toro
La herida tiene 17 años y tuvo que ser trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). El accidente tuvo lugar en el puente Rosario-Victoria.
/Fin Código Embebido/
Por su parte, el conductor de la camioneta también resultó herido y fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, a donde también atendieron al camionero.
“Estamos esperando que nos liberen para ir a buscar los animales que quedaron vivos en el acoplado”, expresa un camionero en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.
Sobre el estado del conductor del camión involucrado en el choque, el camionero señala: “Sé que le llegaron a asistir, pero no sé nada de él”.
En el lugar del accidente, una joven de 17 años bajó de su vehículo para ayudar y fue embestida por un toro. Debieron llevarla al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para atenderla.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un fuerte impacto entre un camión y una camioneta en la ruta 174, puente Rosario-Victoria.
¿Quiénes están involucrados? Los conductores del camión y de la camioneta, además de una joven de 17 años que ayudó.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió en horas de la madrugada de este jueves.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la ruta 174, específicamente en el puente Rosario-Victoria.
¿Cómo fue el accidente? Un camión que trasladaba ganado chocó contra una camioneta, resultando en heridos y un rescate.
¿Por qué se cortó el tránsito? Debido al siniestro, el tránsito fue cortado en el acceso por Circunvalación.