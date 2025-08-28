Corte de tránsito en el puente Rosario-Victoria por un fuerte choque

Un fuerte impacto tuvo lugar este jueves en la ruta 174, en el puente Rosario-Victoria. En horas de la madrugada un camión que trasladaba ganado chocó contra un utilitario. Por el siniestro el tránsito fue cortado en el acceso por Circunvalación, los desvíos son por boulevard Rondeau y la circulación de vehículos se habilitará cerca de las 10.

De acuerdo a la información policial, el conductor del camión quedó inconsciente tras el impacto y debió ser rescatado de la cabina. En el lugar del hecho había poca visibilidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el conductor de la camioneta también resultó herido y fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, a donde también atendieron al camionero.

“Estamos esperando que nos liberen para ir a buscar los animales que quedaron vivos en el acoplado”, expresa un camionero en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3.

Sobre el estado del conductor del camión involucrado en el choque, el camionero señala: “Sé que le llegaron a asistir, pero no sé nada de él”.

En el lugar del accidente, una joven de 17 años bajó de su vehículo para ayudar y fue embestida por un toro. Debieron llevarla al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) para atenderla.

Informe de Juan Cruz Albergoli.