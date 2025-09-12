Alerta por posibles despidos: "Nos preocupa mucho este segundo semestre"

Javier Martín, presidente de la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe (FISFE), destacó el potencial de la industria santafesina: "En el mediano y largo plazo, creo que la industria santafesina tiene un enorme potencial". Sin embargo, también advirtió sobre los desafíos a corto plazo, mencionando que "hay desafíos que tenemos que trabajarlos con propuestas inteligentes".

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Martín identificó cuatro factores que afectan la competitividad: "la legislación laboral, la presión impositiva, el financiamiento y los costos de logística". Afirmó que "necesitamos equilibrar la cancha" para enfrentar la competencia internacional, señalando que "hoy la guerra es por quien se queda con la industrialización y el valor agregado de los productos".

Respecto a la apertura de importaciones, Martín expresó que "no nos oponemos a las importaciones", pero subrayó la necesidad de cuidar el mercado interno: "Hoy por hoy está entrando de todo, está haciendo mucho daño". También mencionó que el mercado está "muy deprimido" y que la situación actual se encuentra "10% por debajo de los niveles previos a 2024".

En cuanto a la política industrial, Martín manifestó preocupación por el desfinanciamiento del sector científico y tecnológico en el país: "Vemos con preocupación el desfinanciamiento al sector científico y tecnológico que se ha producido en los últimos 15, 17 meses". Destacó la importancia de los institutos como el INTI y el INTA para generar innovaciones que permitan agregar valor a la producción.

Martín también abordó el impacto de la inteligencia artificial en la economía, afirmando que "la transformación digital es un deber impostergable para la industria". Consideró que la inteligencia artificial puede ser una "palanca de productividad enorme" y que es crucial utilizarla de manera inteligente para generar desarrollo con inclusión.

En cuanto a posibles despidos por la crisis, Martín precisó: "La industria, a pesar de la caída en los niveles de actividad, ha mostrado una inmensa responsabilidad social, reteniendo empleo, reteniendo capital humano. Por supuesto que ya viene muy golpeada, después de, yo diría, 18 o 20 meses, porque esto no empezó en noviembre o en diciembre del 2023. La caída en la actividad empezó prácticamente en el primer semestre del 2023. Entonces, ya son dos años de una situación difícil. Todos los esfuerzos por retener son muy loables, pero llega un momento en que la capacidad financiera, económica y las espaldas de la empresa se resienten de tal manera que si el nivel de actividad no sube, se comienzan a generar goteos de desempleo".

"Hasta el momento no hemos tenido situaciones muy conflictivas, más allá de cuatro o cinco casos muy especiales en nuestra provincia, porque han habido convenios, retiros voluntarios, pero nos preocupa mucho este segundo semestre, en donde ya muchísimas pymes llegan sin capacidad de resistencia, sin capacidad de absorber estos niveles de actividad. Tener el 50% de capacidad ociosa es muy alto. Eso genera que a fin de mes haya dificultades para pagar los sueldos, para pagar los impuestos, para pagar los costos fijos, e incluso para pagar proveedores", indicó.

Finalmente, Martín alertó sobre la situación de la cadena de pagos, indicando que "del 1 al 10, cuán rota está la cadena de pagos, yo diría que 8". Esto refleja un aumento en los cheques rechazados y dificultades para pagar sueldos y proveedores, lo que podría llevar a un incremento en el desempleo si la actividad industrial no mejora.

Entrevista de Hernán Funes.