Villarruel se mostró con universitarios mientras Milei sigue su gira por EE.UU.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró este martes con alumnos de la Universidad del Salvador (USAL), en medio de la gira del presidente Javier Milei por los Estados Unidos para calmar las turbulencias en el mercado de cambios.

“Hoy asistí al Campus de la Universidad del Salvador para dar una charla y compartir mi experiencia personal en la política con los alumnos de diferentes carreras de esta casa de estudios”, sostuvo la vicepresidenta en redes sociales, donde agradeció a las autoridades de la casa de estudios por la invitación.

De esta manera, Villarruel sigue dando muestras de autonomía y agenda propia, mientras persiste la tensión entre el jefe de Estado y su ex compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2023.

La participación de la vice en esa actividad se produjo en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno libertario tras la derrota en las elecciones bonaerenses, que derivó en la disparada del dólar y el riesgo país.

