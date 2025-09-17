En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Milei encabezará un acto este viernes en el Parque Sarmiento de Córdoba

De cara a las elecciones, el mandatario nacional anunció que presidirá un acto desde las 18 horas, bajo la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

17/09/2025 | 08:28Redacción Cadena 3

FOTO: Milei encabezará un acto este viernes en el Parque Sarmiento de Córdoba (archivo).

Javier Milei anunció en sus redes sociales que este viernes encabezará un acto en el Parque Sarmiento, en Córdoba, tras su visita a la Bolsa de Comercio, donde estará presente en la celebración del aniversario 125 de la entidad, que comenzará a las 12.

Luego, a partir de las 18, presidirá un acto de campaña en el reconocido parque cordobés, en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede" fue el lema con el que anunció el acto el Presidente, acompañado de una foto donde se lo ve sonriendo, abrazando a una mujer.

"Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena", fue el texto que acompañó el anuncio, y cerró con su clásico "Viva la libertad carajo! (sic)". 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho