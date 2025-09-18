En vivo

Política y Economía

Milei, en Córdoba este viernes: charla en la Bolsa y acto en el Parque Sarmiento

Al mediodía, el Presidente hablará en la entidad comercial en el microcentro de la capital provincial. Más tarde, a las 18, encabezará un mitin al aire libre bajo la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

18/09/2025 | 21:59Redacción Cadena 3

FOTO: Milei encabezará un acto este viernes en el Parque Sarmiento de Córdoba (archivo).

Javier Milei anunció en sus redes sociales que este viernes encabezará un acto en el Parque Sarmiento, en Córdoba, tras su visita a la Bolsa de Comercio, donde estará presente en la celebración del aniversario 125 de la entidad, que comenzará a las 12.

Luego, a partir de las 18, presidirá un acto de campaña en el reconocido parque cordobés, en la intersección de la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán.

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede" fue el lema con el que anunció el acto el Presidente, acompañado de una foto donde se lo ve sonriendo, abrazando a una mujer.

"Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena", fue el texto que acompañó el anuncio, y cerró con su clásico "Viva la libertad carajo! (sic)". 

