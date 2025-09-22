En vivo

Política y Economía

Milei agradeció a Trump y Bessent el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

El mandatario dijo además: "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos".  

22/09/2025 | 10:37Redacción Cadena 3

FOTO: Milei y Trump.

El presidente Javier Milei envió este lunes un “enorme agradecimiento” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”.

“Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, señaló Milei.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En un mensaje que difundió a través de su cuenta de X, añadió: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué hizo Javier Milei? Envío un agradecimiento a Donald Trump y Scott Bessent por su apoyo al pueblo argentino.

¿A quiénes agradeció? A Donald Trump y Scott Bessent.

¿Cuándo se realizó el agradecimiento? Este lunes.

¿Dónde se mencionó el agradecimiento? A través de la cuenta de X de Javier Milei.

¿Por qué agradeció? Por el apoyo incondicional al pueblo argentino en su esfuerzo por cambiar un siglo de decadencia.

