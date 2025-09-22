Milei agradeció a Trump y Bessent el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

El presidente Javier Milei envió este lunes un “enorme agradecimiento” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”.

“Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, señaló Milei.

/Inicio Código Embebido/

Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el… https://t.co/odG0tjgyTE — Javier Milei (@JMilei) September 22, 2025

/Fin Código Embebido/

En un mensaje que difundió a través de su cuenta de X, añadió: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/