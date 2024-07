La secretaria del Tesoro de Estados Unidos respaldó la gestión de Milei

Luis Caputo, el ministro de economía, concluyó este viernes su contribución a la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Río de Janeiro, tras distintos encuentros bilaterales que buscan inversión extranjera para el país.

En ese marco, la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió con el ministro y destacó los esfuerzos del país para afrontar la crisis vía X (ex Twitter): “Me reuní con el ministro Luis Caputo para discutir el progreso de Argentina en materia de desinflación y los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables”. Mensaje el cual el ministro no tardo en responder con agradecimiento: "Muchas gracias @SecYellen por su apoyo y el de todo su equipo".

Muchas gracias @SecYellen por su apoyo y el de todo su equipo.



Thank you very much Secretary Janet Yellen for your support and that of your entire team. https://t.co/gAq4CSChby