La Corte nacional dejó firme la destitución de Marcelo Sain en Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, y dejó firme su destitución como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El ex funcionario había promovido una acción de amparo contra la provincia para frenar un sumario administrativo en su contra, iniciado por presuntas “faltas graves” cometidas durante su paso por la gestión provincial. La Legislatura lo destituyó en noviembre de 2021.

El reclamo de Saín llegó al máximo tribunal tras sucesivos rechazos en la justicia santafesina. Planteaba la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.016, que amplió el régimen disciplinario de los integrantes del MPA, y denunciaba que su destitución fue producto de un “verdadero juicio político” y una “desviación de poder”.

Sin embargo, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte declaró inadmisible su presentación y cerró la vía judicial.

De esta manera, quedó firme la decisión legislativa que apartó a Saín de su cargo, en medio de fuertes tensiones políticas y acusaciones cruzadas con sectores del propio oficialismo santafesino.

La discusión sobre el sumario administrativo que originó el caso ya había sido considerada abstracta por la justicia provincial.

Tras el final de la instancia administrativa, Saín encara ahora un frente penal mucho más complejo: va camino a dos juicios orales. Se trata de las causas conocidas como “armas” y “espionaje”, en las que enfrenta pedidos de pena que, en conjunto, alcanzan los 16 años de prisión.