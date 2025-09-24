En vivo

Política y Economía

EE.UU. confirmó que negocia con la Argentina un swap por US$20.000 millones

Lo informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, luego de la reunión realizada ayer entre Javier Milei y Donald Trump.

24/09/2025 | 09:16Redacción Cadena 3

FOTO: Bessent y Caputo.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$ 20.000 millones con la Argentina que servirá para garantizar el pago de la deuda

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario.

La modalidad de swap lleva a que el acuerdo no tenga que pasar por el Congreso Nacional.

Política y Economía

