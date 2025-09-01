Netflix: los estrenos más esperados de esta semana hasta el 7 de septiembre

FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 7 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 1 y hasta el domingo 7 de septiembre, marcando así más novedades para el inicio del noveno mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas, como es el caso de la segunda parte de “Merlina”.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

Lunes 1 de septiembre: Ámsterdam

Miércoles 3 de septiembre: Merlina (concluye la temporada 2)

Jueves 4 de septiembre: El ataúd de cristal

Jueves 4 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

Jueves 4 de septiembre: Concierge Pokemón

Viernes 5 de septiembre: Reina Mantis (nuevo episodio)

Viernes 5 de septiembre: Falso amor y venganza

Viernes 5 de septiembre: Inspector Zende

Domingo 7 de septiembre: La nobleza de las flores (nuevo episodio)

