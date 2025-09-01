Netflix: los estrenos más esperados de esta semana hasta el 7 de septiembre
La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 1 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes.
01/09/2025
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 1 y hasta el domingo 7 de septiembre, marcando así más novedades para el inicio del noveno mes del año.
Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas, como es el caso de la segunda parte de “Merlina”.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana
Lunes 1 de septiembre: Ámsterdam
Miércoles 3 de septiembre: Merlina (concluye la temporada 2)
Jueves 4 de septiembre: El ataúd de cristal
Jueves 4 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford
Jueves 4 de septiembre: Concierge Pokemón
Viernes 5 de septiembre: Reina Mantis (nuevo episodio)
Viernes 5 de septiembre: Falso amor y venganza
Viernes 5 de septiembre: Inspector Zende
Domingo 7 de septiembre: La nobleza de las flores (nuevo episodio)
Lectura rápida
¿Qué novedades se presentaron en Netflix? Netflix incorporó varias películas y series, así como temporadas nuevas para septiembre.
¿Cuándo se estrenan los nuevos contenidos? Los estrenos se entregaron desde el lunes 1 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre.
¿Cuál es el estreno más destacado? La segunda parte de “Merlina” concluyó el miércoles 3 de septiembre y se destaca entre los estrenos.
¿Qué otros estrenos se incluyen esta semana? Incluyó títulos como “Ámsterdam”, “El ataúd de cristal” y “La nobleza de las flores”.
¿Cómo fue el inicio del mes para Netflix? Este inicio del mes resultó con varias novedades, resaltando el interés de los usuarios por el contenido.
