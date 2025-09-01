En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Pasen y Vean

Netflix: los estrenos más esperados de esta semana hasta el 7 de septiembre

La plataforma de streaming más popular renueva su catálogo desde este lunes 1 de septiembre, con varias novedades para mitad del mes.

01/09/2025 | 01:22Redacción Cadena 3

FOTO: Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 7 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 1 y hasta el domingo 7 de septiembre, marcando así más novedades para el inicio del noveno mes del año.

Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas, como es el caso de la segunda parte de “Merlina”.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana

Lunes 1 de septiembre: Ámsterdam

Miércoles 3 de septiembre: Merlina (concluye la temporada 2)

Jueves 4 de septiembre: El ataúd de cristal

Jueves 4 de septiembre: Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford

Jueves 4 de septiembre: Concierge Pokemón

Viernes 5 de septiembre: Reina Mantis (nuevo episodio)

Viernes 5 de septiembre: Falso amor y venganza

Viernes 5 de septiembre: Inspector Zende

Domingo 7 de septiembre: La nobleza de las flores (nuevo episodio)

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué novedades se presentaron en Netflix? Netflix incorporó varias películas y series, así como temporadas nuevas para septiembre.

¿Cuándo se estrenan los nuevos contenidos? Los estrenos se entregaron desde el lunes 1 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre.

¿Cuál es el estreno más destacado? La segunda parte de “Merlina” concluyó el miércoles 3 de septiembre y se destaca entre los estrenos.

¿Qué otros estrenos se incluyen esta semana? Incluyó títulos como “Ámsterdam”, “El ataúd de cristal” y “La nobleza de las flores”.

¿Cómo fue el inicio del mes para Netflix? Este inicio del mes resultó con varias novedades, resaltando el interés de los usuarios por el contenido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho