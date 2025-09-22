En vivo

Pasen y Vean

Internaron a Tom Holland tras un accidente durante el rodaje de "Spider-Man 4"

El actor australiano se tomará unos días de reposo para recuperarse.

22/09/2025 | 09:30Redacción Cadena 3

FOTO: Tom Holland sufrió un accidente durante las grabaciones de Spider-Man 4

Tom Holland, conocido por interpretar al último hombre araña, tuvo un accidente mientras realizaba una escena con acrobacias durante las grabaciones de Spider-Man Brand New Day el pasado viernes. El actor australiano sufrió un golpe en su cabeza y debió ser hospitalizado.

Según trascendió, el nuevo Spider-Man fue trasladado al Hospital de Glasgow y fue tratado por una conmoción cerebral leve que lo alejará del set de grabación por al menos unos días.

Una fuente le contó al medio Deadline que Holland fue la única persona lastimada en el set, desmintiendo la versión de The Sun que mencionaba que una actriz doble de riesgo también había sido hospitalizada.

Aparentemente, se trató de un golpe menor y en pocos días Tom retomará las filmaciones.

De hecho, el actor y su pareja Zendaya asistieron a la gala benéfica de The Brothers Trust en Londres al día siguiente del accidente.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién sufrió el accidente?
Tom Holland sufrió un accidente durante las grabaciones de Spider-Man 4.

¿Qué ocurrió durante el accidente?
Holland sufrió un golpe en la cabeza mientras realizaba una escena con acrobacias.

¿Dónde fue hospitalizado?
Fue trasladado al Hospital de Glasgow para recibir tratamiento.

¿Qué diagnóstico recibió?
Fue tratado por una conmoción cerebral leve.

¿Cuánto tiempo estará fuera del set?
Se alejará del set de grabación por unos días para recuperarse.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Espectáculos

Opinión

