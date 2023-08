Dicen una cosa y hacen otra

Fernando Genesir

-Ayer una persona conocida me contaba que fue a comprar una lata de pintura. No pudo lograr ese objetivo porque en las pinturerías no le quisieron vender, básicamente porque no tenía precio. ¿Por qué? Por el aumento del dólar oficial. -Claro. El día después de la elección, el gobierno aplicó la devaluación que tanto le pedía el FMI. Subió el dólar oficial, subió la tasa de interés, se disparó el dólar blue a casi setecientos pesos rápidamente. Y después de esa devaluación empezaron a ocurrir dos cosas: o se paralizaron las ventas o empezaron a llegar las nuevas listas de precios. Una lógica consecuencia de la devaluación.

- Otra lógica consecuencia es el aumento de tarifas y otro aumento de las naftas, cosa que ya empezamos a ver esta mañana. Digo lógica, porque es otra forma de compensar el salto del veintidós por ciento del dólar oficial y su impacto en el costo de la energía. Ya sabemos que la mayor parte de ese costo es en dólares. Bueno, y entonces el gobierno seguramente va a aumentar las tarifas para evitar que suban los subsidios.

-Y eso que en los últimos doce meses las tarifas de luz subieron, por ejemplo en el Amba hasta un quinientos por ciento y las de gas hasta ciento setenta por ciento, sobre todo por la quita de subsidios.

-Recordemos que respecto a las naftas, hoy vence el acuerdo de precios que firmó el gobierno con el sector de los combustibles, que duró cuatro meses. Ese acuerdo establecía que las naftas subían cuatro por ciento mensual. Un convenio que regía desde el quince de abril hasta hoy, quince de agosto. El ajuste de los combustibles. -Dicen que se va a discutir dentro de precios justos. Veremos cómo surge, pero hoy estamos viendo las estaciones y en otras el aumento, otro aumento en el precio de los combustibles. En definitiva, el Gobierno, y en particular el ministro de Economía y candidato, Sergio Masa, parece haber esperado que pasen las Paso para aplicar otro ajuste después de las elecciones.