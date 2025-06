Toniolli afirmó que la condena a Cristina generó "cohesión" en el peronismo

La marcha en defensa de Cristina Kirchner hacia los tribunales de Comodoro Py genera expectativa y polémica. Eduardo Toniolli, diputado nacional de Unión por la Patria, se pronunció sobre la situación y la posibilidad de desórdenes durante la movilización. "La mejor garantía de que no pase nada en general con las movilizaciones es que sea bien masiva", sostuvo Toniolli, quien consideró que cuando hay una gran cantidad de personas, los conflictos tienden a disminuir.

El diputado destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que la decisión de realizar una concentración está tomada, aunque la forma en que se notificará a Kirchner aún está por definirse. "En principio, la definición es que, al menos, una concentración seguramente va a haber, y me parece saludable", añadió Toniolli, quien también mencionó que se convocará a todos los senadores y diputados nacionales de su partido para discutir los últimos acontecimientos.

Respecto al impacto de la situación judicial de Cristina Kirchner, Toniolli afirmó que "esta causa es muy fuertemente cuestionada y muy amañada". Aseguró que hay un consenso entre diversos sectores políticos sobre la peligrosidad de los procedimientos judiciales actuales, indicando que "hoy mismo Patricia Bullrich acaba de sacar una resolución totalmente inconstitucional donde habilita a la Policía Federal a hacer inteligencia sin la orden de un juez".

El diputado también reflexionó sobre el futuro del peronismo en el contexto actual. "Lo que ha generado esto es algún grado de cohesión", señaló, añadiendo que "es muy peligroso para la democracia" lo que está sucediendo. Toniolli consideró que la situación de Cristina Kirchner puede ser utilizada por el gobierno como una estrategia para debilitar al peronismo, aunque también reconoció que "la reacción de la dirigencia política y de la militancia ha actuado cohesionándose".

Por último, Toniolli criticó las condenas a Cristina Kirchner, señalando que "se condena por administración fraudulenta a una presidenta de la Nación por supuestos delitos cometidos en determinados expedientes donde el presidente de la Nación no tiene firma". Enfatiza que es necesario contar con pruebas concretas antes de emitir juicios sobre la situación de la ex presidenta y su familia, y concluye que "hacer justicia penal solamente en presunciones no me parece válido".

Entrevista de Alberto Lotuf.