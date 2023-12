Debatir, no escrachar

Fernando Genesir





-En las últimas horas, el dirigente Juan grabois sufrió un nuevo escrache, esta vez mientras tomaba un café con su padre en el barrio porteño de Palermo. Ahí estaban padre e hijo, sentados en una mesa en la esquina de un bar. Salieron cuando de repente aparece un tipo con un celular, los empieza a filmar y después empiezan los insultos porque el papá reacciona, el que filma también insulta.

-No quiero pasar el audio porque me parece que es una agresión que a mí por lo menos me resta. No me suma, repito, el que reacciona cuando empieza este hombre a filmar es el papá de Grabois, Roberto Pajarito Grabois , histórico dirigente del peronismo de la década del sesenta.

-Y después se ve que el propio Juan Grabois termina cara a cara con el tipo que lo filma. Después de esto, dirigentes de todo el arco político salieron a repudiar el ataque verbal que sufrió Grabois junto a su padre. Ayer le pasó a él pero ya había pasado en Aeroparque, le ha pasado a otra gente con otros pensamientos políticos. -Primero me parece que no está bien que venga alguien y te filme así de una te encare y encima te escrache. A mí por lo menos me parece que mucha gente utiliza el celular como si fuera un arma con la cual te amenaza. De repente no sé, alguien que está estacionando un auto y viene una persona y ha pasado, saca el celular y te empieza a filmar mientras te insulta.

- Me pareció una práctica agresiva. Insisto, Me interesa subrayar que a mí no me parece el escrache como metodología. A mí me parece que no está bien y que no es la forma. Y a mí me preocupa que este tipo de episodios ocurran, se repitan y que esa gente de la Liga de Escrachadores crean que está bien y que está justificado.

-Esta democracia que tiene cuarenta años requiere modales democráticos, donde el desafío es convivir con tolerancia al que piensa distinto. Y cierro con algo que escribió el ex secretario de Cultura Pablo Avelluto : No permitamos que nos arrastren a un nuevo tiempo de desprecio y de violencia. La democracia implica la convivencia pacífica por encima de cualquier diferencia política y de cualquier diferencia ideológica.





