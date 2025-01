¿Tiene que viajar la Selección a Venezuela?

FOTO: La sub 20 participará del certamen en Venezuela.

Mauricio Coccolo

En el ámbito del fútbol argentino, la reciente declaración de la ministra Patricia Bullrich sobre la participación de la selección sub 20 en el torneo sudamericano que se llevará a cabo en Venezuela ha generado un torrente de opiniones. Bullrich sugiere que el viaje podría ser peligroso para los jóvenes futbolistas, lo que abre un debate sobre la seguridad y la viabilidad de la presencia argentina en este certamen. Su argumento principal se centra en el riesgo de secuestro, una afirmación que, aunque inquietante, merece un análisis más profundo.

Al comparar la situación de los futbolistas con la de un gendarme, Bullrich establece un paralelismo que, a mi entender, resulta excesivo. Sin embargo, estas afirmaciones, aunque impactantes, no reflejan la realidad del entorno seguro que se establece para las selecciones en torneos internacionales. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reafirma su compromiso de participar en el evento, lo que indica que, a pesar de las preocupaciones expresadas, hay confianza en las medidas de seguridad que se implementan.

Es fundamental recordar que el fútbol a nivel selecciones opera en burbujas de seguridad. Los torneos, como el sudamericano en Venezuela, se organizan con protocolos específicos que garantizan la protección de los equipos. La posibilidad de que un integrante de una comitiva sea secuestrado parece más un eco de inquietudes del pasado que una realidad que deba temerse en el presente. La organización de estos eventos se realiza con un enfoque en la seguridad, lo que minimiza los riesgos para los jugadores y el cuerpo técnico.

La situación política en Venezuela es, sin duda, compleja, pero no se debe confundir con la organización de un campeonato de fútbol. Bullrich parece utilizar la camiseta de la selección argentina como una herramienta política, evocando su papel en el gobierno de la Alianza en 2001, cuando se tomó la decisión de no participar en la Copa América por razones de seguridad. En aquel momento, la decisión de Julio Grondona fue considerada exagerada, y hoy, el contexto es diferente. La experiencia acumulada en la organización de eventos por parte de la Conmebol debe ser tenida en cuenta.

Las sedes de los torneos se definen con anticipación, y la Conmebol tiene un historial de éxito en la realización de eventos en diversos países, incluso aquellos que enfrentan desafíos políticos. Los jugadores, en su mayoría, no están al tanto de la situación del país anfitrión, ya que se mueven en un entorno controlado y protegido. La declaración de Bullrich, más que una genuina preocupación por la seguridad de los jóvenes futbolistas, parece ser una estrategia política que no se alinea con la realidad del fútbol contemporáneo.

En este contexto, es importante que se mantenga un enfoque claro y objetivo sobre la participación de la selección argentina en el torneo sudamericano. La seguridad de los jugadores es primordial, pero también lo es la capacidad de discernir entre preocupaciones legítimas y discursos que pueden tener motivaciones políticas. La AFA ha decidido seguir adelante con su participación, lo que da cuenta de una confianza en las medidas de seguridad que se implementan para proteger a los jóvenes talentos del fútbol argentino.

Finalmente, el fútbol es un espacio que debe permanecer alejado de las disputas políticas. La camiseta de la selección argentina representa a un país y a sus valores, y no debe ser utilizada como un instrumento para transmitir mensajes que no tienen relación con el deporte. La participación en el torneo sudamericano debe ser vista como una oportunidad para el desarrollo de los jóvenes futbolistas, y no como un riesgo que se debe evitar por razones que trascienden el ámbito deportivo.