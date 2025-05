Javier Naselli se defiende tras la difusión de un video que muestra violencia familiar

Javier Naselli, ex pareja de Vicky Xipolitakis, se pronunció en el programa Puro Show, tras la aparición de un video que muestra un episodio de violencia familiar ocurrido hace unos meses. En su declaración, el empresario dejó claro su descontento: "Me sorprende todo esto, está todo armado, en el sentido de que lo sacó ahora, un año después, para hacerse autopromoción, no sé con qué objetivo". Naselli argumentó que el video fue grabado por Xipolitakis en el edificio donde viven sus padres y que responde a un intento de generar polémica.

El exesposo de Vicky explicó cómo se produjo la grabación: "Yo me quería ir, no me dejaba salir por la puerta de enfrente, ni por el ascensor, como lo ves ahí, y básicamente se creó una situación muy mala. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta que ella nos estaba grabando todo". Además, Naselli se quejó de que su hijo, Salvador, resulta afectado por esta situación que expone a la familia en el ojo público.

"Dijeron en el programa que hay un revés judicial, cuando es todo lo contrario, yo he ganado todas las instancias. No sé a qué se debe todo esto, ella fue la que sacó estos videos a la luz porque son del edificio de la casa de los padres". Con estas palabras, el empresario dejó entrever su frustración con el hecho de que la exposición afecta su relación con el pequeño, quien, según Naselli, no comprende el trasfondo de la situación.

En contraste, Vicky Xipolitakis dio un enfoque totalmente diferente en Cortá por Lozano, afirmando que ha sido víctima de violencia durante años y que su denuncia tuvo lugar en busca de justicia. "La justicia para mí también era una manera de sanar tantos años de dolor que sufrí", expresó la panelista, subrayando que su prioridad es el bienestar de su hijo Salvador.

En cuanto a las imágenes del video, Xipolitakis aclaró que el episodio ocurrió en un contexto diferente y que su hijo de hecho estaba defendiendo a su madre durante un momento de tensión. "El nene le pegó a él para defenderme", sostuvo. A su vez, enfatizó que Naselli ha sido un padre ausente y que estos episodios de violencia continúan generando un impacto negativo en Salvador.