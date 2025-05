La Mona cantó sentado: ¿qué le pasó?

El estadio Kempes se convirtió este jueves en el epicentro del tunga-tunga con la tercera edición del Festival Nacional de Cuarteto, una maratón de 12 horas que reunió a los mayores exponentes del género.

Más de 30.000 personas celebraron el Día del Trabajador bailando y cantando sin parar, en una jornada que quedará grabada en la memoria de los fanáticos.

La Mona, el alma de la fiesta

El broche de oro estuvo a cargo de Carlos “La Mona” Jiménez, ícono indiscutido del cuarteto. Sin embargo, esta vez el escenario presentó un desafío inesperado: una lesión en el tobillo obligó al artista a presentarse sentado, usando una bota ortopédica y una silla especial. Lejos de apagar su fuego, La Mona transformó la limitación en un espectáculo vibrante que mantuvo al público en éxtasis.

“Me quebré, pero no me rindo”

Apenas subió al escenario, Jiménez explicó su situación con la honestidad que lo caracteriza: “Tuve un esguince tras una caída, me fracturé dos huesitos y estoy con dolor. Me decían que no cantara, pero con este público increíble, ¿cómo no voy a estar? Aunque sea sentado, aquí estoy”.

A pesar de no poder desplegar sus clásicos pasos de baile, La Mona derrochó carisma y energía, demostrando por qué es el “Mandamás” del cuarteto. Su voz y su conexión con el público hicieron que nadie extrañara sus movimientos habituales.

Un guerrero acostumbrado a los desafíos

No es la primera vez que La Mona enfrenta un obstáculo físico en su carrera. En julio de 2018, durante su presentación número 300 en la Sociedad Belgrano, un problema ciático lo obligó a cantar sentado debido a un dolor intenso en la cintura y las piernas, causado por una mala fuerza en el gimnasio. En aquella ocasión, como ahora, el cuartetero eligió no cancelar y siguió adelante, demostrando su compromiso con sus seguidores.

