El Frente Cívico consideró que el recorte de cargos de Passerini es insuficiente

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, anunció un recorte de 100 cargos en la planta política del municipio, en un intento por relanzar su gestión en medio de una crisis económica.

La medida incluye la reducción de secretarías y un cambio en la estructura de áreas como transporte, cultura y seguridad ciudadana.

El secretario municipal, Rodrigo Fernández, había explicado a este medio que la decisión responde a la caída de la recaudación y la falta de fondos nacionales, especialmente subsidios para el transporte.

La concejal Graciela Villata, del Frente Cívico, criticó la medida y señaló en diálogo con Cadena 3 que la reducción de cargos no es suficiente. "Bajar la cantidad de funcionarios es bueno, pero no alcanza. La difícil situación económica del municipio no solo se debe a la quita de subsidios, sino también a compromisos de gestión anteriores", indicó.

Villata también mencionó que la gestión de Martín Llaryora dejó deudas que complican el panorama financiero municipal. "La mayoría de las obras públicas no se pagaron y eso afecta la coparticipación", explicó. Según la concejal, el ajuste debe ser más profundo para tener un impacto real en las finanzas del municipio.

Además, se planteó la necesidad de optimizar el uso de los edificios municipales y evitar el alquiler de espacios innecesarios.

Villata cuestionó la decisión de cambiar la secretaría de Cultura a una subsecretaría bajo la dirección de Héctor Campana, sugiriendo que esto puede ser más una degradación que un ahorro.

La situación financiera del municipio se agrava con la deuda acumulada. En marzo, la ciudad de Córdoba tuvo que pagar 65 mil millones de pesos por vencimientos, lo que representa un gran porcentaje del presupuesto anual. "La bomba de la deuda le explotó al intendente actual", concluyó la concejal.

Entrevista de Miguel Clariá.