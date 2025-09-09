Un barco con ayuda a Gaza denuncia el ataque de un dron: viajaba Greta Thunberg

FOTO: Grupo activista dice que un dron atacó un barco de ayuda a Gaza en Túnez. Las autoridades lo niegan

TÚNEZ, Túnez (AP) — Un grupo internacional de activistas que intentó entregar ayuda a Gaza en una flotilla, dijo que uno de sus barcos fue alcanzado por lo que creyeron que fue un dron cuando estaba atracado en Túnez. Las autoridades tunecinas negaron que un dron estuviera involucrado y afirmaron que están investigando un incendio en un chaleco salvavidas a bordo del barco.

La Flotilla Global Sumud comunicó, durante la noche, que una embarcación conocida como el “Barco Familiar”, que navegaba bajo bandera portuguesa, “fue golpeada por un dron”, aunque nadie a bordo resultó herido.

Imágenes publicadas en redes sociales del grupo mostraron un destello de luz aterrizando en uno de los barcos, lo que provocó lo que parecía ser un incendio.

Se esperaba que el grupo, cuya flotilla tenía previsto zarpar de Túnez el miércoles, ofreciera una conferencia de prensa en Túnez más tarde el martes sobre lo sucedido. Afirmó que el incidente no les desviaría de su misión de entregar ayuda a Gaza.

La flotilla forma parte de un amplio movimiento que busca entregar ayuda a Gaza por barco.

El Barco Familiar llevaba a los miembros más famosos de la flotilla, incluyendo a la activista sueca Greta Thunberg y a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Aún no está claro quién estaba a bordo durante el ataque reportado.

El Ministerio tunecino del Interior declaró en un comunicado que los reportes sobre un ataque con dron eran infundados y que unidades de seguridad especializadas estaban investigando los resultados de un incendio en un chaleco salvavidas.

El ejército israelí y el gobierno israelí no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La flotilla, a la que los activistas llaman “Sumud” en árabe, zarpó de Barcelona la semana pasada con la esperanza de transportar alimentos, agua y medicinas a Gaza, desafiando el bloqueo de Israel en la frontera marítima del enclave. El grupo había especulado sobre drones sobrevolando a la comitiva en emisiones en vivo y publicaciones en redes sociales.

Los activistas argumentaron que la presencia de médicos, artistas, clérigos y políticos europeos a bordo ayudaría a llamar la atención sobre el bloqueo y las medidas de Israel para imponerlo.

Su viaje se produjo tres meses después de que una flotilla de activistas más pequeña cruzara el Mediterráneo con planes de entregar ayuda a Gaza. Un convoy terrestre que viajaba por el norte de África también intentó llegar a la frontera, pero fue bloqueado por fuerzas de seguridad alineadas con Egipto en el este de Libia.

Israel ha desestimado previamente tales esfuerzos como maniobras publicitarias, argumentando que un bloqueo es necesario para prevenir el contrabando, particularmente de armas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.