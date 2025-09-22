En vivo

Suben a 29 los muertos por explosión de camión cisterna en Ciudad de México

Suben a 29 los muertos por explosión de camión cisterna hace dos semanas en Ciudad de México. La investigación apunta a que el camión perdió el control y generó una gran explosión.

22/09/2025 | 20:50Redacción Cadena 3

FOTO: Suben a 29 los muertos por explosión de camión cisterna hace dos semanas en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades sanitarias de Ciudad de México elevaron el lunes a 29 los fallecidos por la explosión de un camión que transportaba gas al este de la capital el 10 septiembre e indicaron en sus redes sociales que todavía 16 personas, de casi el centenar que resultaron heridas, siguen hospitalizadas.

El incidente, uno de los más graves de este tipo ocurrido en la capital mexicana, estuvo todavía bajo investigación, pero la fiscalía local adelantó la semana pasada que todo apunta a que el camión “perdió el control” al entrar en una curva a exceso de velocidad e impactó contra varios muros de una autopista a su paso bajo un puente. El conductor falleció.

Las autoridades siguieron investigando a la empresa del camión que, tras volcarse, desató una gran explosión y un incendio que alcanzó una treintena de vehículos.

El mortal accidente atrajo nuevamente la atención sobre los miles de camiones que recorren México diariamente transportando gas licuado, del que dependen la mayoría de los hogares y negocios para cocinar y calentar agua.

En ese sentido, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que se definirán nuevas normas de seguridad para el transporte de combustible.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Aumentaron a 29 los fallecidos por una explosión de un camión cisterna en Ciudad de México.

¿Quien está involucrado? Las autoridades sanitarias y la fiscalía local investigan el accidente.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El 10 de septiembre de 2025.

¿Dónde se produjo la explosión? Al este de la Ciudad de México, bajo un puente en una autopista.

¿Por qué es importante? Destaca la necesidad de nuevas normas de seguridad para el transporte de gas en el país.

[Fuente: AP]

