Mundo

Sismo de magnitud 6,2 sacude occidente, centro y oriente de Venezuela

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió al menos 11 estados y la capital de Venezuela, provocando la evacuación de cientos de personas en Caracas, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

24/09/2025 | 20:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

CARACAS (AP) — Un sismo de magnitud 6,2 sacudió el miércoles al menos 11 estados y la capital de Venezuela, y cientos de personas en el centro de Caracas evacuaron preventivamente edificios y salieron a las calles.

El gobierno venezolano no divulgó inmediatamente información sobre si hay heridos o daños.

El temblor tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al norte de Mene Grande, una región de la costa oriental del lago de Maracaibo — en el estado Zulia— que está ubicada a unos 600 kilómetros al este de Caracas, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a 22.21 GMT y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Se sintió con fuerza en Caracas y en los estados de Táchira, Trujillo, Mérida, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y la costa de Anzoátegui, al oriente del país.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Venezuela.

¿Quién lo reportó? Fue informado por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

¿Cuándo ocurrió? Se produjo el miércoles a las 22.21 GMT.

¿Dónde tuvo lugar? El epicentro estuvo a 24 km al norte de Mene Grande, estado Zulia.

¿Cómo se sintió? Se sintió con fuerza en Caracas y 11 estados.

¿Por qué evacuaron? Por precaución, cientos de personas evacuaron edificios ante el temblor.

[Fuente: AP]

