Sismo de magnitud 6,2 sacude occidente, centro y oriente de Venezuela

CARACAS (AP) — Un sismo de magnitud 6,2 sacudió el miércoles al menos 11 estados y la capital de Venezuela, y cientos de personas en el centro de Caracas evacuaron preventivamente edificios y salieron a las calles.

El gobierno venezolano no divulgó inmediatamente información sobre si hay heridos o daños.

El temblor tuvo su epicentro a unos 24 kilómetros al norte de Mene Grande, una región de la costa oriental del lago de Maracaibo — en el estado Zulia— que está ubicada a unos 600 kilómetros al este de Caracas, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a 22.21 GMT y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Se sintió con fuerza en Caracas y en los estados de Táchira, Trujillo, Mérida, Lara, Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y la costa de Anzoátegui, al oriente del país.