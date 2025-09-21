Protestas masivas en Filipinas por escándalo de corrupción en proyectos de inundaciones

MANILA (AP) — Miles de manifestantes salieron el domingo a las calles de la capital de Filipinas para expresar su indignación por un escándalo de corrupción que involucra a legisladores, funcionarios y empresarios que supuestamente se embolsaron enormes sobornos de proyectos de control de inundaciones en un país empobrecido y propenso a tormentas del sudeste asiático.

Policías y soldados estaban en alerta para prevenir cualquier brote de violencia. Miles de policías se desplegaron para asegurar protestas separadas en un parque histórico de Manila y cerca de un monumento a la democracia a lo largo de la principal autopista EDSA, también en la región capitalina, donde los organizadores esperaban atraer una de las mayores concentraciones de manifestantes anticorrupción en el país en los últimos años.

Las embajadas de Estados Unidos y Australia emitieron avisos de viaje pidiendo a sus ciudadanos que se mantuvieran alejados de las protestas como medida de precaución.

Un grupo de manifestantes ondeó banderas filipinas y mostró una pancarta que decía: “Más no, demasiado, enciérrenlos”, mientras marchaban en la protesta de Manila y exigían el enjuiciamiento inmediato de todos los involucrados en el escándalo.

“Me siento mal porque nos hundimos en la pobreza y perdemos nuestros hogares, nuestras vidas y nuestro futuro mientras ellos amasan una gran fortuna de nuestros impuestos que pagan sus autos de lujo, viajes al extranjero y transacciones corporativas más grandes. Queremos cambiar a un sistema donde ya no se abuse de la gente”, dijo la activista estudiantil Althea Trinidad a The Associated Press en Manila, donde se unió a una ruidosa multitud que la policía estimó en alrededor de 8.000 personas al mediodía.

Trinidad vive en Bulacan, una provincia propensa a inundaciones al norte de Manila, donde los funcionarios dijeron que la mayoría de los proyectos de control de inundaciones estaban siendo investigados por ser insuficientes o inexistentes.

“Nuestro propósito no es desestabilizar sino fortalecer nuestra democracia”, afirmó en un comunicado el cardenal Pablo Virgilio David, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas. Hizo un llamado al público para que se manifieste pacíficamente y exija rendición de cuentas.

Los organizadores dijeron que los manifestantes se centrarían en denunciar a los funcionarios corruptos de obras públicas, legisladores y propietarios de empresas de construcción, junto con un sistema que permite la corrupción a gran escala, pero no pedirían la renuncia del presidente Ferdinand Marcos Jr.

Marcos destacó por primera vez el escándalo de corrupción en el control de inundaciones en julio en su discurso anual sobre el estado de la nación. Después formó una comisión independiente para investigar lo que dijo eran anomalías en muchos de los 9.855 proyectos de control de inundaciones valorados en más de 545 .000 millones de pesos (9.500 millones de dólares) que se suponía debían haberse llevado a cabo desde que asumió el cargo a mediados de 2022. Calificó la magnitud de la corrupción como “horrible” y aceptó la renuncia de su secretario de Obras Públicas.

La indignación pública estalló cuando una pareja adinerada que dirigía varias empresas de construcción que ganaron lucrativos contratos de proyectos de control de inundaciones mostró durante entrevistas con los medios docenas de autos de lujo europeos y estadounidenses que poseían. La flota incluía un auto de lujo británico que costaba 42 millones de pesos (737.000 dólares) que dijeron haber comprado porque venía con un paraguas gratis.

Bajo intensa crítica pública, la pareja, Sarah y Pacifico Discaya, identificó más tarde durante una investigación televisada en el Senado al menos a 17 legisladores de la Cámara de Representantes y funcionarios de obras públicas que supuestamente los obligaron a pagar enormes sobornos para poder asegurar proyectos de control de inundaciones en un testimonio explosivo.

Dos senadores prominentes fueron implicados más tarde en el escándalo por un exingeniero del gobierno en una investigación separada de la Cámara. Todos los nombrados negaron haber actuado mal, pero enfrentan múltiples investigaciones.

El presidente del Senado, Francis Escudero, y el presidente de la Cámara, Martin Romualdez, renunciaron por separado en una creciente repercusión del escándalo, ya que ambas cámaras del Congreso enfrentan críticas intensificadas después de que varios legisladores fueron implicados en las acusaciones de corrupción.

Al menos tres ingenieros del gobierno fueron despedidos y otros 15 estaban siendo investigados antes de su destitución. Todos enfrentan denuncias penales y sus cuentas bancarias, casas, autos y otros activos serán congelados, dijo el secretario de Obras Públicas, Vince Dizon.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Filipinas? Miles de personas protestaron contra un escándalo de corrupción relacionado con proyectos de control de inundaciones. ¿Quiénes están involucrados? Legisladores, funcionarios y empresarios que supuestamente recibieron sobornos. ¿Cuándo ocurrieron las protestas? Las manifestaciones tuvieron lugar el pasado domingo en Manila. ¿Dónde se llevaron a cabo las manifestaciones? En un parque histórico y en un monumento a la democracia a lo largo de la EDSA. ¿Por qué se protestó? Para exigir justicia y rendición de cuentas por el escándalo de corrupción.