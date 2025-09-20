FOTO: Nombran fiscal federal de Virginia a Mary Cleary, acusada de estar en los disturbios del Capitolio

WASHINGTON (AP) — Una abogada conservadora que afirmó haber sido acusada falsamente de estar en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, fue seleccionada como la principal fiscal federal de la oficina de Virginia, que se vio sumida en el caos cuando su fiscal federal fue destituido el viernes.

Mary "Maggie" Cleary envió el sábado un correo electrónico al personal informando que había sido nombrada fiscal federal interina del distrito este de Virginia, según una copia a la que tuvo acceso The Associated Press.

Reemplazó a Erik Siebert, quien renunció en medio de la presión ejercida por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump para presentar cargos penales contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una investigación de fraude hipotecario.

“Aunque este nombramiento fue inesperado, me siento honrada de unirme a sus filas”, dijo Cleary a los empleados en el correo electrónico.

La nueva fiscal asumió una oficina en caos debido a la presión política de los funcionarios del gobierno para acusar penalmente a James, una enemiga de larga data de Trump. La investigación se originó en supuestas discrepancias en la documentación de la casa de James en Brooklyn y una vivienda en Virginia.

El Departamento de Justicia dedicó meses a realizar la investigación, pero aún no presentó cargos y no hay indicios de que los fiscales hayan logrado descubrir algún grado de evidencia incriminatoria necesaria para garantizar una acusación. Los abogados de James negaron enérgicamente cualquier acusación y afirmaron que la investigación es un acto de venganza política.

Aunque Siebert dijo en un correo electrónico enviado a sus colegas el viernes por la noche que presentó su renuncia, Trump afirmó en una publicación en redes sociales: ”¡Él no renunció, yo lo despedí!” El mandatario señaló que contaba con el respaldo de los dos senadores demócratas del estado, Mark Warner y Tim Kaine, y agregó: “La próxima vez, que entre como demócrata, no como republicano”.

Cleary se reincorporó recientemente al Departamento de Justicia como asesora principal en la división penal, después de trabajar como fiscal en la Fiscalía del Commonwealth de Culpepper. También trabajó como subsecretaria de seguridad pública en la administración del gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, y más tarde, en la oficina del fiscal general de Virginia, Jason Miyares.

Cleary escribió a principios de este año, en un artículo para The Spectator World, que fue identificada erróneamente en una foto, por lo que se dijo que estuvo presente en los terrenos del Capitolio durante los disturbios del 6 de enero. La funcionaria, quien en ese momento trabajaba como fiscal federal en el distrito oeste de Virginia, escribió: “Todos sabían que era conservadora. Estaba en todo mi currículum. Formaba parte de los líderes de mi Comité Republicano local. Pero no fui al Capitolio ese día”.

Dijo haber sido puesta en licencia administrativa y entrevistada por agentes antes de que se le autorizara volver al trabajo.

“En los últimos cuatro años, he sido un tanto cautelosa al compartir mi experiencia, pero ahora que Donald Trump es presidente, he adquirido el valor para contar finalmente cómo, yo también, fui objeto de un ataque político”, escribió.

En mayo, cuando se publicó el artículo, estaba siendo entrevistada para trabajar como fiscal federal en el distrito oeste de Virginia. Dijo que quería ese puesto “para poner fin a este tipo de trato”.