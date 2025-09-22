Ministros israelíes de extrema derecha piden la anexión de Cisjordania

Ministros del gabinete israelí instaron a la anexión de la Cisjordania ocupada en respuesta al reconocimiento de un Estado palestino por parte de Australia, Canadá y Gran Bretaña.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, miembro de extrema derecha de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, pidió “contramedidas inmediatas”.

En un mensaje en X, instó a “la aplicación inmediata de la soberanía en Judea y Samaria”, utilizando el término israelí para Cisjordania, y afirmó que Israel debe “aplastar” a la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente.

Ben-Gvir afirmó que presentará una propuesta para la anexión de Cisjordania en la próxima reunión del gabinete, según informó la agencia de noticias Xinhua.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, otro socio de extrema derecha de la coalición, también presionó a Netanyahu para que imponga la soberanía israelí sobre el territorio para “eliminar para siempre la absurda idea de un Estado palestino”.

“Señor primer ministro, este es el momento y está en sus manos”, declaró Smotrich.

Ambos ministros, que lideran partidos pro-colonos y residen en asentamientos de Cisjordania, no llegaron a amenazar con abandonar la coalición.

Llevan tiempo abogando por la anexión de Cisjordania y la reconstrucción de asentamientos en la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes llevan casi dos años combatiendo en una ofensiva que las Naciones Unidas han calificado de genocida.

El ejército israelí informó el domingo que más de la mitad de los residentes de la ciudad de Gaza huyeron, ante la amenaza israelí de intensificar sus ataques terrestres y aéreos contra la ciudad.

El ejército reveló que “más de 550.000” civiles habían sido evacuados. La agencia de noticias Xinhua no pudo verificar la cifra de forma independiente.

El informe militar añadió que tres divisiones completas habían completado su avance hacia la ciudad de Gaza y ahora operaban en lo que describió como bastiones de Hamás.

Israel anunció la semana pasada una operación a gran escala para tomar la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del enclave, y las autoridades prometieron destruir lo que queda de la ciudad ya devastada.

Israel se apoderó de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este en la guerra de Oriente Medio de 1967 y mantuvo su control sobre estos territorios, donde los palestinos desean establecer su futuro Estado, a pesar de las críticas internacionales.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron que cuatro personas más murieron el domingo por hambruna y desnutrición, lo que eleva el total a 440, incluidos 147 niños.

Añadieron que los ataques y disparos israelíes mataron al menos a 65.283 personas e hirieron a 166.575 desde el 7 de octubre de 2023.