Más de 400 arrestos en Chicago por la Operación Midway Blitz, según ICE
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reportó más de 400 arrestos en Chicago desde el lanzamiento de su operación hace menos de dos semanas, generando críticas y apoyo político.
19/09/2025 | 16:25Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
PARK RIDGE, Illinois, EE.UU. (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó el viernes que ha realizado 400 arrestos en Chicago desde que lanzó la “Operación Midway Blitz” hace menos de dos semanas, ofreciendo una evaluación temprana de lo que se perfila como un importante esfuerzo de aplicación de la ley similar al de Los Ángeles y Washington, D.C.
La operación ha generado acusaciones de uso excesivo de la fuerza y redadas contundentes que han atrapado a ciudadanos de Estados Unidos, al tiempo que ha complacido a los partidarios del presidente Donald Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué informó ICE? Informó que realizó 400 arrestos en Chicago desde el lanzamiento de la Operación Midway Blitz.
¿Cuándo se lanzó la operación? La operación se lanzó hace menos de dos semanas.
¿Por qué causa controversia? Generó acusaciones de uso excesivo de la fuerza y atrapó a ciudadanos de EE.UU.
¿Quiénes apoyan la operación? Los partidarios del presidente Donald Trump apoyan la operación.
¿A qué se asemeja la operación? Se asemeja a esfuerzos de aplicación de la ley en Los Ángeles y Washington, D.C.
[Fuente: AP]