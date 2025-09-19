Más de 400 arrestos en Chicago por la Operación Midway Blitz, según ICE

PARK RIDGE, Illinois, EE.UU. (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó el viernes que ha realizado 400 arrestos en Chicago desde que lanzó la “Operación Midway Blitz” hace menos de dos semanas, ofreciendo una evaluación temprana de lo que se perfila como un importante esfuerzo de aplicación de la ley similar al de Los Ángeles y Washington, D.C.

La operación ha generado acusaciones de uso excesivo de la fuerza y redadas contundentes que han atrapado a ciudadanos de Estados Unidos, al tiempo que ha complacido a los partidarios del presidente Donald Trump, quienes afirman que está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas.

