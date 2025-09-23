Más de 20 trabajadores quedan atrapados en mina de oro en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Brigadistas intentaron rescatar el martes a más de 20 trabajadores que quedaron atrapados en una mina de explotación de oro en Antioquia, en el noroeste de Colombia.

La emergencia ocurrió el lunes en la mina La Reliquia del municipio de Segovia, donde colapsó el acceso principal por “una falla geomecánica”, indicó en un comunicado la Agencia Nacional de Minería.

La mina de oro cuenta con permisos para operar, según la agencia, y pertenece a la empresa canadiense Aris Mining, que opera dos minas de oro subterráneas en Colombia, incluida la de Segovia. La compañía detalló que la mina colapsada se encuentra dentro del título que les pertenece, pero está operada por terceros.

La empresa aseguró en un comunicado que en el incidente quedaron atrapados 23 trabajadores, incluidos cinco empleados de la compañía que realizaban una revisión de rutina. Mientras que la autoridad minera en Colombia aseguró que los atrapados ascienden a 25.

Desde el colapso mantuvieron comunicación permanente con los trabajadores y realizaron mediciones de gases, que estaban en condiciones normales, según detalló la autoridad minera. “Se estima que durante el transcurso del día los 25 trabajadores puedan ser evacuados”, agregó.

La compañía aseguró que han suministrado a los trabajadores atrapados agua, alimentos y ventilación mientras avanzan las labores de rescate e indicó que su estado de salud es bueno.

Según la Agencia Nacional de Minería, los accidentes mineros ocurren en su mayoría en las minas de carbón y de oro a pequeña escala, principalmente por fallas geomecánicas, atmósfera contaminada y explosiones.

Durante el fin de semana fueron hallados sin vida los siete trabajadores que quedaron atrapados durante nueve días en una mina de oro ilegal ubicada en el departamento de Cauca, en el suroeste del país.