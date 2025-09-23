Marcha masiva en Caracas respalda a Nicolás Maduro en medio de tensiones con EE.UU.

Miles de venezolanos se movilizaron hoy por la principal arteria de Caracas, la avenida Bolívar, en una masiva demostración de respaldo al presidente Nicolás Maduro y en rechazo a las políticas de desestabilización que, según denuncian, son promovidas por el Gobierno de Estados Unidos.

"Estamos aquí en una marcha que representa la fusión popular-militar-policial. Son cuatro semanas de preparación de nuestro pueblo", manifestó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Pedro Infante.

El legislador detalló que en la movilización participan los venezolanos que se alistaron al quinto componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Bolivariana.

"Millones de hombres y mujeres alistados marchamos y nos vinimos a la avenida Bolívar con fusil en mano para que sepan que estamos dispuestos a todo para defender la patria", sostuvo Infante.

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, destacó la importancia de la preparación del pueblo venezolano que atendió el llamado del jefe de Estado para la defensa de la nación.

"No queremos tutelaje de ningún imperio, no queremos ser dominados por ningún imperio", exclamó. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, comentó que la movilización es una demostración, al imperio y al mundo, que "el pueblo de Venezuela se respeta y que las mujeres se respetan".

El trabajador de la estatal de telecomunicaciones, Omar Pérez, manifestó el compromiso con el Gobierno del presidente Maduro y su "respaldo total de la fuerza productiva del país", e hizo un llamado a defender la paz.

La jornada incluyó una caravana motorizada, una marcha multitudinaria y una exhibición de capacidades militares. La concentración final tuvo lugar en la emblemática avenida Bolívar, escenario histórico de actos cívicos y militares, símbolo de la unidad nacional.